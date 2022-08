Mit dem Odyssey Ark kommt ein riesiger und üppig ausgestatteter 55-Zoll-Gaming-Bildschirm auf den Markt. Laut Samsung ist es das erste Modell dieser Art mit einer Krümmung von 1000R.

Samsung verspricht ein regelrecht cineastisches Spieleerlebnis. Die große Displaydiagonal in Kombination mit der Wölbung dafür sorgen, dass Spieler besonders intensiv ins Spieleerlebnis eintauchen können. Das Panel unterstützt die Samsung Quantum-Matrix-Technologie setzt auf Quantum-Mini-LEDs. Durch die 14-Bit LED-Ansteuerung sind 16.384 unterschiedliche Schwarzabstufungen möglich. Samsung gibt ein Kontrastverhältnis von 1.000.000:1 an.

Das Display löst mit 3.840 x 2.160 Pixeln auf und läuft maximal mit 165 Hz. Eine GtG-Reaktionszeit von 1 ms und AMD FreeSync Premium Pro versprechen ebenfalls Gaming-Tauglichkeit. Die Funktion Flex Move Screen erlaubt die Wahl zwischen unterschiedlichen Bildschirmgrößen im Bereich von 27 bis 55 Zoll. Auch das Seitenverhältnis kann einfach variiert werden - und zwar zwischen 16:9, 21:9 und 32:9. Ungewöhnlich für ein derart großes Display ist die Pivot-Funktion. Damit lässt sich der Odyssey Ark auch im Hochformat nutzen. Im horizontalen Modus lassen sich per Multi View bis zu vier verschiedene Bildschirminhalte zusammen anzeigen. Im vertikalen Modus sind bis zu drei Bildschirmfenster möglich. Das matte Display soll Blendungen und Reflektionen minimieren.

Anpassungen an den Displayeinstellungen werden per Ark Dial vorgenommen. Das ist eine solarbetriebene Fernbedienung speziell für den Odyssey Ark. Alternativ kann sie auch per USB-Typ-C-Anschluss geladen werden. Direkt in den Bildschirm integriert ist ein Soundsystem mit Lautsprechern in den Bildschirmecken und zwei zentralen Tieftönern. Das 60-W-2.2.2-System kann im Bassbereich bis zu 45 Hz wiedergeben. Es unterstützt einen AI Sound Booster und Dolby Atmos. Zur Ausstattung gehört schließlich auch ein Samsung Gaming Hub. Diese Streaming-Plattform erlaubt den Zugriif auf die Bibliotheken von Partnern wie Xbox, NVIDIA GeForce NOW, Google Stadia und Amazon Luna. Auch Streaming-Apps wie YouTube, Netflix und Amazon Prime können genutzt werden.

Laut einer ersten Listung im Preisvergleich wird Samsungs Odyssey Ark etwa 3.400 Euro kosten. Vorbestellungen für das gigantische Gaming-Display sollen ab 24. August 2022 möglich sein.