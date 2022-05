Höher, schneller, weiter - das gilt auch für Gaming-Monitore. Im Rahmen der Computex 20222, die aktuell in Taipeh stattfindet, hat ASUS den ROG Swift 500Hz vorgestellt, ein neues High-End-Modell, das primär für E-Sport-Enthusiasten gedacht ist. Das brandneue E-Sports-TN-Panel arbeitet mit maximal 500 Hz und will damit die Messlatte für Fans von schnellen Shootern verschieben. Das Display wurde in Kooperation mit NVIDIA entwickelt, sodass natürlich auch ein G-Sync-Modul integriert wurde, das in einen verbesserten E-Sports Vibrance Modus besitzt, der direkt in die Firmware des Displays integriert wurde. Dieser soll mehr Licht durch die LCD-Kristalle lassen und sich damit positiv auf die Farbdarstellung auswirken.

Auch der NVIDIA-Reflex-Analyzer ist mit von der Partie, den wir uns bereits im Rahmen des 360 Hz schnellen Swift PG259QNR genauer angeschaut haben. In Kombination mit einer von Reflex unterstützten Maus, kann die Systemlatenz weiter gedrückt werden. Um die maximale Performance des ASUS ROG Swift 500Hz muss die Grafikkarte natürlich schnell genug neue Frames nachliefern. Nun sind die typischen eSport-Games nicht allzu anspruchsvoll, ohne stark reduzierte Details wird es trotzdem nicht gehen.

Allzu viele technische Informationen hat ASUS noch nicht veröffentlicht. Das E-Sports-TN-Panel arbeitet mit der FullHD-Auflösung, also 1.920 x 1.080 Bildpunkten und besitzt eine Diagonale von 24,1 Zoll. Die maximale typische Helligkeit wird mit 400 cd/m² angegeben, Details zum Kontrastumfang oder der Farbraumabdeckung fehlen noch.

Das Gehäuse bietet die typische ROG-Optik und ein Panel mit einer dreiseitigen Edge-to-Edge-Abdeckung. Anschlusstechnisch werden DisplayPort 1.4 und HDMI 2.0 zur Verfügung stehen. Darüber hinaus gibt es zwei USB-3.2-Anschlüsse und eine 3,5-mm-Klinkebuchse.

"Als wir 2012 den ersten 144-Hz-Monitor vorstellten, hieß es, das menschliche Auge könne nur 60 Bilder pro Sekunde wahrnehmen", erklärt Gavin Tsai, Display Product Manager bei ASUS. "Als wir dann unseren 240 Hz-Monitor einführten, hieß es, der Mensch könne den Unterschied nicht wahrnehmen”, fährt Tsai fort. “Heute, in einem Markt, in dem 144-Hz- und 240-Hz-Gaming-Monitore Standard und gängige Spezifikationen sind, beschreiten wir mit dem unglaublich schnellen ROG Swift 500Hz völlig neue Wege."

Bislang gibt es noch keine Angaben zu Preisen oder einer geplanten Verfügbarkeit.