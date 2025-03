Werbung

ASUS hat bereits einige Mainboards nach dem BTF-Design (Back to the Future) vorgestellt, bei dem es maßgeblich darum geht, alle Anschlüsse auf die Rückseite zu verlegen, was auch für eine eingesteckte Grafikkarte gilt, die dann per GC-HPWR versorgt wird. Eben diesen Anschluss hat ASUS zur CES Anfang Januar noch einmal überarbeitet. Unter anderem sollen die Grafikkarten aber auch mit einem modularen GC-HPWR und zusätzlich mit einem 12VHPWR/12V-2x6 ausgestattet sein, sodass sie nicht nur auf BTF-Mainboards eingesetzt werden können.

Erstmals bietet ASUS nun mit dem TUF GAMING B850-BTF WIFI W ein BTF-Mainboard für AMDs Ryzen-Prozessoren an (via Videocardz). Dabei hat man sich offenbar für den B850-Chipsatz und nicht etwa für eines mit X870(E) entschieden.

Das Mainboard bietet neben einem Sockel AM5 mit 14+2+1 Phasen auch vier DIMM-Steckplätze für DDR5-Module, 3x M.2, 4x SATA, 1x 2.5GbE, Wi-Fi 7 und 10x USB (1x USB Typ-C mit 20 GBit/s, 3x USB Typ-A mit 10 GBit/s, 4x USB Typ-A mit 5 GBit/s und 2x USB 2.0 Typ-A).

An Onboard-Komponenten vorhanden sind zudem ein Realtek ALC1220P für die Audio-Ausgabe und jeweils einmal HDMI und DisplayPort zur Ausgabe der eventuell vorhandenen integrierten Grafikeinheit des Ryzen-Prozessors. Eine Erweiterung der Anschlüsse ist über zahlreiche interne I/O-Anschlüsse möglich, die sich genau wie die Lüfter-Anschlüsse auf der Rückseite der Platine befinden.

BTF-spezifisch sind ein 12V-2x6-Anschluss sowie der Graphics Card High-Power Slot, in den eine BTF-Grafikkarte eingebaut werden kann. Auf der Produktseite zum TUF GAMING B850-BTF WIFI W findet ihr alle weiteren Spezifikationen und Ausstattungsmerkmale.

Angaben zum Preis oder der Verfügbarkeit macht ASUS aktuell nicht.