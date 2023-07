ASRock will DDR5-7200 ermöglichen

ASRock hat die BIOS-Version 1.28as01 für das X670E Taichi sowie die weiteren Mainboards mit X670E-Chipsatz veröffentlicht. Diese basiert auf der AGESA-Version 1.0.0.7b und soll vor allem beim DDR5-Overclocking einen signifikanten Sprung machen. Laut ASRock soll das Microcode-Update die Speicherkompatibilität und -stabilität weiter steigern und sorgt für eine nahtlose Integration mit einer breiten Palette von Speichermodulen verschiedener Hersteller.

Bisher war bei DDR5-6000 oder DDR5-6200 meist das Ende der Fahnenstange für ein DDR5-Overclocking mit den AMD-Prozessoren erreicht. Diese Grenze will ASRock nun weiter nach oben geschoben haben. Per XMP-Profil geladen soll das AM5-Board in der Lage sein solche für AMD-Prozessoren extremen Profile wie DDR5-7200 auch auszuführen. Als Beweis wird dem Reddit-Post ein Screenshot angehängt, dass einen Ryzen 9 7950X3D mit extrem schnellen Speicher zeigt.

DDR5-7200, also 7.200 MT/s, bei Timings von 34-44-44-114 und einer Spannung von 1,4 V – eben wie es das XMP-Profil des Speicherkits von G.Skill vorsieht.

Das aktuelle BIOS 1.28as01 für das X670E Taichi kann direkt bei ASRock heruntergeladen werden. Ob solche DDR5-Taktraten auch mit den anderen Mainboards von ASRock möglich sind, ist bisher nicht bekannt. Die dazugehörigen BIOS-Versionen sind im Support-Bereich der jeweiligen Mainboards zu finden.

Auch ASUS mit Beta-BIOS für AGESA 1.0.0.7b

ASUS hat erste Beta-BIOS-Versionen mit AGESA 1.0.0.7b veröffentlicht. Diese stehen zunächst für die Boards mit X670E-Chipsatz zur Verfügung. Hier wird aber nicht derart offensiv mit neuen DDR5-Taktraten geworben wie dies bei ASRock der Fall ist. Bei MSI und Gigabyte sind derweil BIOS-Versionen mit AGESA 1.0.0.7a verfügbar.