2 mal 500: ASRock zeigt das Z690 Aqua und Z690 Aqua OC (Update)

Manch einer wird sich bestimmt noch an das ASRock X570 Aqua (Hardwareluxx-Test) erinnern, das der Hersteller als absolut limitierte Ausgabe auf den Markt gebracht hat. Die Taiwaner haben nun überraschend zwei Aqua-Mainboards mit Intels Z690-Chipsatz für die Alder-Lake-S-Prozessoren angeteasert. Sowohl das ASRock Z690 Aqua als auch das Z690 Aqua OC als Special-Special-Variante sind auf jeweils 500 Einheiten streng limitiert.

Da es sich in diesem Fall um einen reinen Teaser handelt, sind die detaillierten, technischen Eigenschaften zu den beiden Brettern noch nicht bekannt. Was jedoch bekannt ist: ASRock setzt auf das E-ATX-Format und die LGA1700-CPU (vorzugsweise natürlich ein K(F)-Modell) sowie die Spannungswandler und Spulen werden von einem Monoblock-Wasserkühler auf Temperatur gehalten. Zwei G1/4-Anschlüsse ermöglichen die Einbindung in einen Custom-Wasserkühlungs-Kreislauf. Der Wasserkühler hat unter anderem die Aufgabe, den 19+1-VRM-Bereich mit 105A-Smart-Power-Stages zu kühlen. Wird der LGA1700-Prozessor mit K(F)-Suffix zusätzlich übertaktet - wozu die Spannungsversorgung mit knapp 2.000 Ampere für die VCore natürlich einlädt - bekommt die Wasserkühlung also ordentlich zu tun.

Wenig überraschend werden sich bis zu vier DDR5-UDIMMs verbauen lassen wobei es bei der OC-Version natürlich beabsichtigt zwei DDR5-Steckplätze sind. Der freigewordene Platz wurde durch zahlreiche Onboard-Tasten und Switches für die Overclocking-Session gefüllt. Zusätzlich kann sich das Z690 Aqua OC durch einen externen Clock-Generator weiter von der normalen Version abgrenzen. Für die Erweiterungskarten halten sich generell vermutlich zwei PCIe-5.0-x16-Steckplätze sowie jeweils einen PCIe-x1- und x16-Slot auf mechanischer Basis bereit. Unter der Verkleidung wird ASRock auch einige M.2-Schnittstellen vorgesehen haben und hinzu kommen noch acht SATA-6GBit/s-Ports. Generell ist auch Thunderbolt 4 mit zwei USB-Typ-C-Buchsen und auch ein 10-GBit/s-RJ45-LAN-Anschluss mit an Bord. Zusätzlich auch Intels Killer-E3100-2,5-GBit/s-Controller sowie das Killer-AX1675-Modul (Wi-Fi 6E).

Beide Mainboards sind demnach für absolute Enthusiasten sehr interessant, die auch gerne eine Custom-Wasserkühlung verwenden möchten. Auf der anderen Seite kann man fest davon ausgehen, dass beide ASRock-Z690-Aqua-Platinen nicht gerade zu den Schnäppchen gehören werden, denn gerade für die Z690-Mainboards muss man je nach Anspruch und Modell einiges an finanziellen Mitteln fest einplanen.

Update, 10. Januar 2022 um 05.28 Uhr

Die Produktseiten zu ASRocks Z690 Aqua und Z690 Aqua OC sind bereits auf der Hersteller-Webseite einsehbar und verraten demnach weitere Details zu beiden Platinen. Die kompletten technischen Eigenschaften beider Modelle haben wir in einer übersichtlichen Tabelle zusammengefasst.