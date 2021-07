Extremes Board für AMD Ryzen: Das ASUS ROG Crosshair VIII Extreme steht vor der Tür

"Besser spät als nie" könnte man über das von ASUS nun angekündigten ROG Crosshair VIII Extreme sagen. Bisher war das ROG Crosshair VIII Formula die Krönung, welches nun vom Flaggschiff für AMDs Ryzen-Prozessoren auf den zweiten Platz verwiesen wird. Auch das ASUS ROG Crosshair VIII Extreme gehört den "neuen" X570S-Mainboards an und stellt eine mehr als üppige Ausstattaungsvielfalt zur Verfügung.

Das E-ATX-Mainboard-Format ist bei den ROG-Extreme-Modellen zur Tradition geworden. Auf diese Weise ist noch etwas mehr Platz für weitere Ausstattungsmerkmale oder auch andere Spielereien vorhanden. Und davon hat die Luxus-Platine einiges an Bord. Für die zeitlich ausgedehnte Overclocking-Session sind demnach nicht nur zahlreiche Onboard-Buttons, sondern auch jede Menge Switches an Bord, die den Komfort kräftig steigen lassen. Das Highlight jedoch stellt die 18+2-CPU-Spannungsversorgung mit 90-A-Power-Stages dar. Demnach können in der Theorie 1.620 A auf der VCore-Seite abgerufen werden. Für den SoC sind es aber auch noch beachtliche 180 A. Genau wie beim ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero (Hardwareluxx-Test), wird der X570-Chipsatz auch beim Flaggschiff-Modell rein passiv gekühlt. Beim ROG Crosshair VIII Extreme kommt allerdings noch ein 2 Zoll großes LiveDash-OLED-Display hinzu.

Mit zwei PCIe-4.0-x16-Steckplätzen auf mechanischer Ebene und einem PCIe-4.0-x1-Anschluss kann das System beliebig erweitert werden, wobei in den meisten Fällen eher nur eine Grafikkarte vorgesehen sein dürfte. Bis zu 128 GB RAM dürfen auf dem großen PCB Platz nehmen. Dabei soll der maximal mögliche Speichertakt effektiv bei 5.333 MHz liegen. Umfangreich gestaltet sich der Storage-Bereich mit insgesamt fünfmal M.2 M-Key mit jeweils PCIe-4.0-x4-Anbindung (inkl. ROG-DIMM.2-Modul) und dazu sechsmal SATA 6GBit/s. Aber auch USB 3.2 Gen2x2 mit 20 GBit/s inklusive 60-W-Power-Delivery und dazu elfmal USB 3.2 Gen2 (inklusive der beiden Thunderbolt-4-Ports) und jeweils viermal USB 3.2 Gen1 und USB 2.0 laden zum Erweitern des Systems per USB ein. Neben Intels Wi-Fi-6E-AX210-Modul hat ASUS für die kabelgebundene Netzwerkverbindung einerseits für den Intel-I255-V-Controller mit bis zu 2,5 GBit/s entschieden. Als Bonus ist allerdings auch ein 10-GBit/s-RJ45-Anschluss über Marvells AQtion AQC113CS mit dabei.

Eine Seltenheit bei den X570-Mainboards ist definitiv der aktuellste ALC4082-Audio-Codec von Realtek, der zusammen mit dem ESS-Sabre9018Q2C-DAC und einigen Audio-Kondensatoren inkl. Kopfhörerverstärker eine gute Audio-Qualität liefern soll. Hinzu kommen generell einige Anschlussmöglichkeiten für Lüfter und Wasserkühlungs-Komponenten unterschiedlicher Art. Auch ist die Anzahl der Onboard-Komfortabilität recht umfangreich.

Unbekannter Natur sind bisher noch Informationen zur UVP und zur Verfügbarkeit. Hardwareluxx steht dazu mit ASUS in Kontakt und werden die News entsprechend aktualisieren, sobald uns diese Informationen bekannt sind.