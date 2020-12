Lesertest: Das sind die Tester des Arctic Freezer 50!

Im November riefen wir unsere Leser und Community-Mitglieder auf, sich für unseren neusten Lesertest in Zusammenarbeit mit Arctic zu bewerben. Gesucht wurden drei Tester für einen brandneuen CPU-Kühler des Herstellers. Wir haben uns nun an die Auswahl der Teilnehmer gemacht.

Der Arctic Freezer 50 kam erst Mitte Oktober offiziell auf den Markt und ist vor allem für die neuen Ryzen-5000-Prozessoren der AM4-Plattform, aber auch für zahlreiche aktuelle Intel-Prozessoren mit Sockel LGA1200, 115x, 2066 und 2011(-3) gedacht. Für die Kühlung eines solchen Prozessors stehen dem Tower-Kühler insgesamt sechs, 6 mm dicke Kupfer-Heatpipes sowie natürlich eine Vielzahl an Aluminiumfinnen bereit, die von zwei Lüftern mit einem Durchmesser von 120 und sogar 140 mm unterstützt werden. Sie arbeiten mit 200 bis 1.800 Umdrehungen pro Minute und sollen besonders leise zu Werke gehen.

Dank DirectTouch liegen die Heatpipes direkt auf dem Prozessor auf, was die Aufnahme der Abwärme begünstigt. Um dem aktuell herrschenden Trend gerecht zu werden, verfügt der Arctic Freezer 50 über eine integrierte RGB-Beleuchtung mit 13 einzeln ansteuerbaren LEDs, wobei sich diese über gängige Software-Tools der Mainboard-Hersteller konfigurieren und automatisch an andere Komponenten abstimmen lassen. Gegen Aufpreis gibt es außerdem einen A-RGB-Controller. Insgesamt bringt es der Tower-Kühler so auf ein Gesamtgewicht von knapp 1,2 kg und erreicht Abmessungen von 148 x 149,5 x 166 mm.

Im Preisvergleich ist der Arctic Freezer 50 ab etwa 55 Euro zu haben. Mit A-RGB-Controller sind es etwa 15 Euro mehr. Drei unserer Leser dürfen den CPU-Kühler nun im Rahmen eines Lesertests kostenlos testen.

Spezifikationen Kühlername Arctic Freezer 50 Kaufpreis 59,99 Euro (69,99 Euro für die Variante mit A-RGB-Controller) Homepage www.arctic.ac Kühlertyp Dual-Tower-Kühler Maße (inkl. Lüfter) 148 x 149,5 x 166 mm (L x B x H) Gewicht 1.160 g Material Heatpipes: Kupfer

Kühlrippen: Aluminium Kühlrippen 104 Stück, 0,4 mm Materialstärke Heatpipes sechs 6-mm-Heatpipes, Direct Touch Serienbelüftung 1x 120 mm PWM, 200 bis 1.800 U/min

1x 140 mm PWM, 200 bis 1.700 U/min Sockel AMD: AM4

Intel: LGA 1200, 115x, 2066, 2011(-3) Garantiedauer zwei Jahre

Das sind die Teilnehmer

Wir haben uns nun an die Auswahl der Teilnehmer gemacht und freuen uns bekannt geben zu dürfen, dass die drei Foren-Nutzer "-PI-", "denzop" und "zwerg-05" zu den glücklichen Auserwählten zählen. Sie werden in Kürze per privater Forenunterhaltung benachrichtigt und über den weiteren Verlauf informiert. Nach Erhalt der Kühler haben sie vier Wochen lang für ihre Tests Zeit, die sie eigenständig im Luftkühlungs-Unterforum für die Community veröffentlichen werden.

Wir wünschen viel Spaß beim Testen und freuen uns über ausführliche Reviews!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 22. November 2020

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 23. November 2020

Testzeitraum bis 27. Dezember 2020

Kleingedrucktes:

Mitarbeiter der Hardwareluxx Media GmbH, von Arctic sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen

Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt durch die Redaktion von Hardwareluxx

Ein Account im Hardwareluxx-Forum ist für die Teilnahme zwingend notwendig

Die Teilnehmer werden per PN benachrichtigt

Alle Testmuster verbleiben nach Veröffentlichung der Testberichte bei den Testern

Sollten die Testberichte nicht rechtzeitig online gestellt werden, behalten sich die Hersteller vor, den vollen Betrag in Rechnung zu stellen

Die Reviews verbleiben ausschließlich bei uns im Forum