Aldi: Zwei neue Gaming-PC sowie ein Curved-Gaming-Monitor im Angebot

Auch in diesem Monat gibt es beim Lebensmitteldiscounter Aldi mit dem Medion Erazer Engineer X20 sowie dem P10 wieder Gaming-PCs im Angebot. Beide Rechner sind ab dem 31. März 2022 um 7 Uhr verfügbar. Im Onlineshop ist die Lieferzeit mit zwei bis fünf Werktagen angegeben. Allerdings ist davon auszugehen, dass die PCs innerhalb kürzester Zeit ausverkauft sein werden. Wie hoch die verfügbaren Stückzahlen sind ist nicht bekannt.

Der X20 setzt neben einem Intel Core i7-12700K (Test) auf eine NVIDIA GeForce RTX 3070 LHR mit 8 GB GDDR6 Grafikspeicher. Bei den Anschlussmöglichkeiten sind ein HDMI-2.1-Anschluss und drei DisplayPorts (1.4) vorhanden. Beim Mainboard setzt Medion auf ein Gigabyte Z690M AORUS ELITE AX. An Arbeitsspeicher finden sich insgesamt 32 GB Kingston Fury RGB-DDR4-RAM mit bis zu 3.200 MHz im Inneren des Gehäuses wieder. Für ausreichend Speicher sind eine nicht näher spezifizierte 1 TB große PCIe-SSD sowie eine 1-TB-HDD verantwortlich. Die Kühlung erfolgt durch eine Cooler Master MasterLiquid-ML120L-Wasserkühlung. Wi-Fi 6 Gigabit mit integrierter Bluetooth-Funktion ist ebenfalls vorhanden. Das Gehäuse stammt von In Win. Als Betriebssystem kommt Windows 11 in der Home-Edition zum Einsatz. Der Angebotspreis liegt bei 1.999 Euro.

Beim P10 wurden ein Intel Core i5-11400 (Test) sowie eine NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti LHR mit 8 GB GDDR6-VRAM verbaut. Zudem finden sich 16 GB an nicht näher genanntem Arbeitsspeicher mit bis zu 2.933 MHz im P10 wieder. Der Festplattenspeicher ist mit 1 TB PCIe-SSD und 2 TB HDD angegeben. Auch hier ist Windows 11 Home vorinstalliert. Der Verkaufspreis liegt bei 1.299 Euro.

Neben den beiden Gaming-PCs bietet Aldi ab dem 31. März auch noch einen passenden Curved-Gaming-Monitor an. Der 31,5 Zoll große Lenovo G32qc-10 besitzt eine 1.500R-Krümmung sowie eine Auflösung von 2.560 x 1.440 Pixeln und eine Bildwiederholfrequenz von 144 Hz. Die Reaktionszeit ist mit 1 ms (MPRT) angegeben. An Anschlussmöglichkeiten finden sich bei dem Bildschrim sowohl ein HDMI-2.0-Anschluss sowie ein DisplayPort 1.2 und ein 3,5-mm-Audioausgang wieder.