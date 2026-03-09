Werbung

Nutzer cubi2k82 hat im PCGH-Forum sein aktuelles Software-Projekt NV-UV vorgestellt. Bei NV-UV handelt es sich um ein Undervolting-Tool, welches auf dem Afterburner von MSI aufbaut und die aktuelle GeForce-RTX-50-Serie von NVIDIA unterstützt. Die Software befindet sich im Alpha-Status, es kann aber jeder, der den Entwickler anschreibt, die ausführbare Datei erhalten. Ziel eines Undervoltings sind immer weniger Stromverbrauch, niedrigere Temperaturen und weniger Lautstärke.

Laut Entwickler des NV-UV-Tools kann dieses als einfache One-Klick-Lösung verwendet werden. Dazu ist auch der MSI Afterburner notwendig, denn es werden verschiedene Profile (Eco, Balanced, Performance und Max) angeboten, welche auf den Curve Editor zurückgreifen.

Wer das volle Potenzial seiner GPU ausschöpfen will, kann den Voltage Step Scanner verwenden. Dieses Tool überprüft automatisch verschiedene Spannungsstufen unter realistischen Gaming-Lasten und ermittelt dabei die höchste stabile Taktrate bei der gewählten Zielspannung. Der Scanner nutzt einen DX12- und DXR-basierten Stresstest, der verschiedene Lastszenarien simuliert – darunter Idle-zu-Vollast-Übergänge, Raytracing-Bursts sowie variable Lastphasen. Der Schwerpunkt liegt auf jenen Lastwechseln, die im Gaming-Alltag häufig zu Instabilitäten oder Treiberabstürzen führen können.

Der UV-Pilot erkennt aktuell rund 573 Spiele automatisch und kann für jedes Spiel ein eigenes UV-Profil zuweisen. Wenn das Spiel gestartet wird, wird das entsprechende Profil aktiviert. Nach Beendigung des Spiels, wird wieder in das Standard-Profil gewechselt.

Kommt es zu einem Treiberabsturz – etwa durch zu starkes Undervolting – reduziert NV‑UV die GPU-Frequenz automatisch. Sobald ein stabiles Undervolting‑Profil gefunden ist, kann das Tool geschlossen werden. Der MSI Afterburner übernimmt die Einstellungen und hält das Profil aktiv. In Kombination mit Game‑Replay erlaubt der UV‑Pilot zudem spielabhängige Undervolting‑Profile, die sich automatisch anpassen.

Bekannte Einschränkungen und Fehler:

Gelegentliche Darstellungsfehler in der VF-Kurvenanzeige (Catmull-Rom-Interpolation)

Fehler in der Erkennung der originalen Stock-Kurve, Tool dann nicht einsatzfähig!

Nach dem Scan-Vorgang kann es zu Abstürzen kommen

Das Game-Replay-System funktioniert grundsätzlich, benötigt aber noch mehr Validierung in der Praxis, kann ebenfalls abstürzen

Import von bestehenden UV Profilen, Profile vorher unbedingt sichern.

Hinweis: Die VF-Kurvenanzeige in NV-UV dient ausschließlich der Visualisierung.

Eine manuelle Bearbeitung der Kurve ist bewusst nicht vorgesehen, dafür gibt es den Curve Editor von MSI Afterburner.

NV-UV versteht sich nicht als Ersatz oder Konkurrenz zu Afterburner, sondern als Ergänzung, um Undervolting einfacher und zugänglicher zu machen.

Mini View, teilweise nicht synchron mit Hauptview

Inzwischen ist der Entwickler bei Build 21T angekommen und wir haben schon Kontakt aufgenommen, um uns NV-UV auch einmal selbst anschauen zu können.