Werbung
Sowohl bei AMD als auch bei NVIDIA gibt es aktuell beim Kauf einer bestimmten Hardware ein kostenloses Game-Bundle. NVIDIA vergibt dementsprechend Keys für Resident Evil Requiem, das Horrorspiel von Capcom, welches am 27. Februar 2026 erscheint. Crimson Desert ist ein Open-World-Action-Adventure und wird im Rahmen von AMDs Marketing-Programm "Why we Game" vergeben.
Die Aktion von NVIDIA läuft vom 10. Februar bis zum 16. März 2026. Der Kauf folgender Hardware qualifiziert für den kostenlosen Key:
- GeForce RTX 5090
- GeForce RTX 5080
- GeForce RTX 5070 Ti
- GeForce RTX 5070
- GeForce RTX 5090 Laptop-GPU
- GeForce RTX 5080 Laptop-GPU
- GeForce RTX 5070 Ti Laptop-GPU
- GeForce RTX 5070 Laptop-GPU
Bis zum 16. April 2026 können die Codes eingelöst werden. Eine Anleitung dazu stellt NVIDIA zur Verfügung und setzt die NVIDIA-App sowie ein Steam-Konto voraus. Alle Informationen und Links zu den teilnehmenden Partnern finden sich auf der Aktionsseite bei NVIDIA.
Bei AMD läuft die Aktion vom 10. Februar bis zum 25. April 2026. Notwendig ist der Kauf eines spezifischen Ryzen-Prozessors, einer Grafikkarte der Radeon-RX-Serie oder eines konfigurierten Komplettsystems mit den entsprechenden Komponenten.
- AMD Ryzen 9 9950X3D
- AMD Ryzen 9 9900X3D
- AMD Ryzen 7 9850X3D
- AMD Ryzen 7 9800X3D
- AMD Radeon RX 9070 XT
- AMD Radeon RX 9070
Sowie die folgenden Notebooks, wenn diese einen der ebenfalls genannten AMD-Prozessoren beinhalten:
- ASUS TUF Gaming A14 ASUS ROG Strix G16
- ASUS ROG Strix G18
- ASUS ROG Flow Z13
- HP OMEN MAX 16
- HP OMEN 16
- Lenovo Legion Pro 5
- Lenovo Legion Pro 7
- Lenovo Legion 5
- MSI Raider A16 MSI Raider A18
- MSI Crosshair A18
- Gigabyte Aero X16
- Razer Blade 16
- Razer Blade 14
- Acer Nitro 16S AI
- Acer Nitro 18 AI
- AMD Ryzen AI 400 Series
- AMD Ryzen AI 9 300 Series
- AMD Ryzen AI 7 300 Series
- AMD Ryzen AI Max Series
- AMD Ryzen 9000HX, 9000X3D Series
- AMD Ryzen 8000HX Series
- AMD Ryzen 7000HX, 7000X3D Series
Die vollständigen Teilnahmebedingungen und Informationen zum Einlösen der Spielcodes können bei AMD nachgelesen werden.