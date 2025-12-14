Werbung

Bereits mehrfach zeigte uns Roman Hartung alias der8auer die Leistung und Besonderheiten des Prototypen einer nie veröffentlichten RTX Titan Ada. Am Ende dürften es mehrere Gründe gewesen sein, warum es eine solche Karte nicht zu einem finalen Produkt geschafft hat. Zu den Besonderheiten der Karten gehört unter anderem der Umstand, dass sie über gleich zwei 12VHPWR-Anschlüsse verfügt.

Zudem verfolgt der Aufbau ein Konzept, welches wir bisher noch nicht gesehen haben – abseits eines vor einigen Monaten aufgetauchten, vermeintlichen Prototypen einer "GeForce RTX 4090 Ti". Das PCB der Karte steht nicht in Richtung des PCI-Express-Steckplatzes, sondern liegt um 90° gedreht unter dem vier Slot breiten Kühler. Damit steht auch kein PCB im Weg des Luftstroms der beiden Axiallüfter. NVIDIA hat diesen Ansatz mit einem extrem kompakten PCB der GeForce RTX 5090 Founders Edition (Test) in andere Form umgesetzt. Aber die Maßgabe war die gleiche: Möglich viel direkt durchströmte Kühlerfläche.

Im Falle des Prototypen der RTX Titan Ada zeigt sich im Inneren des Kühlers noch ein dritter Lüfter, der von Außen gar nicht zu erkennen ist. der8auer hat die Karte in einem neuen Video teilweise demontiert. Bereits mit der Demontage der Abdeckung zeigt sich ein Unterschied zu "GeForce RTX 4090 Ti", denn im Falle der RTX Titan Ada befinden sich einige Heatpipes, die auf der Rückseite des PCBs aufsitzen.

Die Integrationsdichte des PCBs ist hier bereits auf Niveau dessen, was für später mit der Founders Edition der GeForce RTX 5090 gesehen haben. GPU-Package, GDDR6X-Chips auf Vorder- und Rückseite, dazu eine aufgrund der hohen Leistungsaufnahme komplexe Strom- und Spannungsversorgung. All das muss NVIDIA auf eine Breite von 80 mm packen.

Interessant ist zudem, wie NVIDIA die zwei 12VHPWR-Anschlüsse bzw. die Versorgung an das PCB heranführt. Dazu kommen keine Kabel oder dergleichen zum Einsatz, sondern der Kontakt wird unter dem PCB mit entsprechend dicken Kupferleitern hergestellt. Kupferschienen führen von diesen Kontaktpunkten zu den zwei 12VHPWR-Anschlüssen.

Schaut man sich den Aufbau des Prototypen der RTX Titan Ada an, wird deutlich, welcher Aufwand dies für die Massenfertigung bedeutet hätte. Schon 2020 schrammte die GeForce RTX 4090 (Test) an der Preismarke von 2.000 Euro. Eine RTX Titan Ada wäre wohl noch einmal deutlich teurer geworden.