Lange und hartnäckig hilt sich in den vergangenen Monaten das Gerücht, NVIDIA habe noch eine GeForce RTX 4090 Ti oder ein neues Titan-Modell in der Hinterhand, um damit die Ada-Lovelace-Generation abzuschließen. Zu sehen bekommen haben wir ein solches Modell offiziell nie, allerdings arbeitete NVIDIA offenbar an einer solchen Karte, denn den dazugehörigen Kühler gab es immer mal wieder zu sehen und vor allem der deutlich andere Aufbau des PCBs samt der Kühlkonstruktion sorgte hier für Aufsehen.

Vor einigen Tagen tauchten auf Reddit Bilder und ein dazugehöriger Bericht auf, die inzwischen aber schon wieder entfernt wurden (via Videocardz). Darin zu sehen war ein Prototyp einer GeForce-RTX-Grafikkarte der aktuellen Ada-Lovelace-Generation – zumindest mit identischer Designsprache. Bei der Karte handelt es sich ebenfalls um ein Quad-Slot-Design, wie in den Leaks zur nie veröffentlichten GeForce RTX 4090 Ti.

Bei der nun aufgetauchten Karte ist aber auch ein PCB vorhanden, so dass davon auszugehen ist, dass es sich um einen funktionstüchtigen Prototyp handelt oder gehandelt hat. Unbekannt ist, ob die Karte funktioniert oder nicht, denn seit der Löschung auf Reddit gibt es keinerlei neue Informationen dazu.

Kurios: Reddit-Nutzer This_Explanation_514 fand den Prototypen offenbar im Recycling-Müll für Elektronikschrott.

Auf dem ersten Bild deutlich zu erkennen ist, dass das PCB zum PCI-Express-Steckplatz um 90 ° gedreht angebracht ist. Dies gilt zumindest für den Teil des PCBs, welcher die Spannungsversorgung und die GPU beherbergt. Auf dem Board muss es noch weitere Module geben, welche in der normalen Ausrichtung parallel zum Steckplatz verlaufen und beispielsweise die Display-Ausgänge umsetzen.

NVIDIA legte die GeForce RTX 4090 auf eine Total Graphics Power von bis zu 600 W aus. Am Ende erschienen ist sie mit 450 W, alles darüber ist ein werksseitiges Overclocking und bewegt die Karte auch weit außerhalb des effizienten Arbeitsbereichs. Den Gerüchten zufolge war eine GeForce RTX 4090 Ti mit bis zu 900 W geplant und entsprechend wurde die Kühlung ausgelegt.

Warum es die GeForce RTX 4090 Ti nie zur Marktreife geschafft hat, erklärt sich wohl am besten mit der GeForce RTX 4090, die bis heute unangefochten die schnellste Grafikkarte am Markt darstellt. Ihr Nachfolger auf Basis der Blackwell-Architektur soll bereits im Januar vorgestellt werden. Ob wir ein derart außergewöhnliches Kühldesign mit einer GeForce RTX 5090 wiedersehen werden?