Zusammen mit den Details zu Panther Lake und den spezifischen Neurungen bei der integrierten Xe3-GPU zeigte Intel auch eine GPU-IP-Roadmap. Die für die Panther-Lake-Prozessoren verwendeten integrierte Grafikeinheit basiert auf der Xe3-Architektur. Der Name Celestial als dritte Arc-Generation ist der Ankündigung zwar nicht gefallen, als Xe3 aber sollte es sich um eben diese handeln.

Den Umstand, dass Intel auch die Xe3-GPU von Panther Lake als Arc-B-Serie bezeichnet, haben wir bereits angemerkt. Intel hat einige Anpassungen an der GPU-Architektur vorgenommen, besonders weitreichend sind diese aber nicht.

Auf der Roadmap wird das, was als Xe3P erscheinen soll, dann aber doch mit "Next Arc family" bezeichnet. Was genau sich dahinter verbirgt, wollte Intel natürlich noch nicht verraten, allerdings tauchte die Bezeichnung Xe3P schon im Zusammenhang mit Gerüchten zu Nova Lake-AX auf.

Intel wird nach eigenem Bekunden die eigene Arc-Architekturen weiterentwickeln. Die Zusammenarbeit mit NVIDIA wird aber ebenfalls RTX-GPUs in Intel-Prozessoren integrieren. In welchem Umfang und in welchen Marktsegmenten dies für Überschneidungen sorgen wird, bleibt abzuwarten.