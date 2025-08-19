Werbung

Nachdem es bereits im März eine erste Preisanpassung für einige Modelle der GeForce-RTX-50-Serie gab, erfolgt nun die nächste Preisanpassung in Reaktion auf den Wechselkurs zwischen Euro und US-Dollar. Am Markt dürfte sich diese auch auf die Custom-Modelle auswirken, denn hinsichtlich der Verfügbarkeit gibt es aktuell keinerlei Einschränkungen und somit waren auch die Preise nahe bzw. vereinzelt auch bereits unter dem Niveau der unverbindlichen Preisempfehlung.

Festlegen kann NVIDIA nur den Preis der Founders Edition, daran orientiert sich aber auch die unverbindliche Preisempfehlung der Einstiegslösungen der jeweiligen Modelle. Der Preis der GeForce RTX 5090 Founders Edition geht von 2.229 Euro auf 2.099 Euro zurück. Für die GeForce RTX 5080 Founders Edition geht es von 1.119 Euro auf 1.059 Euro. Die GeForce RTX 5070 Ti verbleibt bei 879 Euro, aber der Preis der GeForce RTX 5070 sinkt von 649 Euro auf 589 Euro.

Für die weiteren Modelle wie die GeForce RTX 5060 Ti, 5060 und 5050 gibt es keinerlei Änderungen.

Gegenüberstellung der Preise

Startpreis Preis 19. März 2025 Preis 19. August 2025 GeForce RTX 5090 FE 2.329 Euro

2.229 Euro

2.099 Euro -130 Euro (-9,9 %) GeForce RTX 5080 FE 1.169 Euro

1.119 Euro

1.059 Euro -60 Euro (-9,4 %) GeForce RTX 5070 FE 649 Euro

619 Euro

589 Euro -30 Euro (-9,2 %)

Insgesamt fällt die Preisanpassung etwas größer aus, als dies im März der Fall gewesen war. Der Euro hat gegenüber dem US-Dollar in diesem Zeitraum um 8 bis 9 % zugelegt, was in etwa der Anpassung seitens NVIDIA entspricht.