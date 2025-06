Werbung

Heute soll der Startschuss für NVIDIAs kleinste Blackwell-GPU, die GeForce RTX 5050, gefallen sein, die aber vorerst nur in Notebooks und vermutlich einer anderen Konfiguration auch auf dem Desktop verfügbar sein soll. In China werden die ersten Systeme und technischen Daten genannt. Die Hersteller verwenden teilweise NVIDIAs Marketing-Material zur GeForce RTX 5050, so dass als gesichert gilt, dass die GPU in dieser Form erscheint.

Auch die GeForce-RTX-5050-Laptop-GPU wird die GB207-GPU verwenden. Der Ausbau beläuft sich auf 20 SMs und somit 2.560 Shadereinheiten. Dies sind etwa 30 % weniger als bei der GeForce RTX 5060 Laptop mit 26 SMs, bzw. 3.328 Shadereinheiten. Das Speicherinterface bleibt 128 Bit breit und der Speicherausbau ist mit 8 GB GDDR7 identisch. Die Total Graphics Power wird mit 100 W angegeben, wobei mittels Dynamic Boost weitere 15 W abgerufen werden können. Damit liegt die GeForce RTX 5050 Laptop auch hier identisch zum größeren Modell, der GeForce RTX 5060 Laptop.

Die GeForce RTX 5050 Laptop darf sicherlich dem Einsteigerbereich bei den diskreten Grafiklösungen für Notebooks zugeordnet werden. Die Benchmarks einiger Notebook-Hersteller sehen die GeForce RTX 5060 Laptop etwa 20 % vor dem nun neuen Modell. Bei Notebooks ist aber auch immer darauf zu achten, mit welcher TGP die GPUs konfiguriert sind und ob es sich im Max-Q-Varianten handelt. So kann es durchaus dazu kommen, dass Modelle sich in der Leistung überlappen, da die Power-Limits entsprechend niedrig eingestellt sind.

Der offizielle Startschuss der GeForce RTX 5050 Laptop dürfte heute Nachmittag fallen. Ob es dann auch erste Notebooks mit der kleinsten Blackwell-GPU in Deutschland zu kaufen gibt, bleibt abzuwarten.

Vorgezogener Start der Desktop-Variante

Ursprünglich sollte die Desktop-Variante der GeForce RTX 5050 gegen Ende Juli starten. Nun melden zwei Leaker, dass NVIDIA den Start auf den 1. Juli vorgezogen hat. Somit fiele der offizielle Startschuss bereits in einer Woche.

Der vorgezogene Start soll allerdings dazu führen, dass viele Boardpartner in ihrer Logistik der Fertigung und der Auslieferung überrascht wurden. Somit ist davon auszugehen, dass diese ihre Karten nicht pünktlich am Markt haben werden – zumindest nicht in den erwarteten Stückzahlen. Somit ist davon auszugehen, dass es von der GeForce RTX 5050 keinerlei Tests zum Start geben wird. Dies war auch schon bei der GeForce RTX 5060 der Fall, allerdings lagen die Karten damals bei den Testern, denen der dazu passende Treiber fehlte.

Hinsichtlich der technischen Daten soll die GeForce RTX 5050 für den Desktop identisch zur Notebook-Variante sein. Demnach werden wir auch hier vermutlich 20 Blackwell-SMs und somit 2.560 Shadereinheiten sehen. Anstatt des GDDR7 soll aber GDDR6 zum Einsatz kommen, was die Speicherbandbreite gegenüber der GeForce RTX 5060 reduziert. Es fehlen aber noch viele technische Daten.