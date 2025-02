Werbung

Schon mit den ersten Tests der Karten, nun aber vor allem nachdem die ersten Modelle ihre Käufer erreichen, tauchen vermehrt Berichte zu Problemen mit den Karten der GeForce-RTX-50-Serie auf. Vor einigen Tagen war vor allem aus dem asiatischen Raum von ersten Problemen zu hören, die teilweise dazu geführt haben sollen, dass die GeForce RTX 5090(D) gar nicht mehr erkannt wurde.

Aktuell ist das Bild allerdings noch uneinheitlich. Während manche davon sprechen, dass ein manueller Wechsel von PCI-Express 5.0 auf 4.0 über das Mainboard-BIOS Abhilfe schafft (siehe das Video von der8auer), scheint auch der von NVIDIA veröffentlichte GeForce Hotfix Driver Version 572.24 so manches Problem (zumindest vorerst) zu beheben.

Heute dann tauchten in unserem Forum ebenfalls die ersten Berichte auf. Betroffen waren/sind:

Womöglich verstecken sich in den zahlreichen Sammelthreads zur GeForce-RTX-50-Serie auch noch weitere Problemberichte und die Häufung bei den Karten von MSI könnte auch einfach nur daran liegen, dass von diesem Hersteller relativ große Stückzahlen bereits ausgeliefert wurden.

Kämpft man sich durch die Problemberichte, so ist es schwer hier ein eindeutiges Fehlerbild zu finden. Mal laufen Spiele nach der Installation des Hotfix-Treibers, mal kommt es vermeintlich vor allem beim Einsatz eines Widescreen-Displays wie dem Samsung Odyssey G9 und bei hohen Bildwiederholungsraten zu Abstürzen. Ein wenig erinnert die Situation an das Kondensator-Problem bei frühen GeForce-RTX-30-Karten. Damals kam es aufgrund einer unzureichenden Auslegung in der Kombination von POSCAP und MLCC (beides Kondensatorentypen) zu Instabilitäten.

Wir selbst konnten bisher keinerlei Probleme feststellen und hatten auch schon einige Karten im Test. Die Founders Edition der GeForce RTX 5090 haben wir zudem im Zusammenspiel mit verschiedenen Prozessoren von AMD und Intel getestet – darunter auch mit einem Ryzen 7 5800X3D auf einem ASUS ROG Crosshair VIII Hero.

Wir werden die Problemberichte im Forum in den nächsten Tagen genauer beobachten.

Zu wenig Zeit?

Einmal mehr wirft dies die Frage auf, ob NVIDIA sich in Vorbereitung des Starts nicht hätte mehr Zeit lassen sollen. Einerseits betrifft dies die Verifikation der eigenen Hard- und Software. Aber auch die Partner beschwerten sich uns gegenüber, dass sie einfach zu wenig Zeit hatten. Vor allem bei der GeForce RTX 5090 soll mit Produktionsstart noch nicht klar gewesen sein, wie hoch die TDP ausfallen wird. Ein finales VBIOS und einen funktionierenden Treiber hatte man nicht, als die ersten Karten vom Band rollten. So hat man dann natürlich auch keinerlei Chance die Hardware in ausreichender Form zu testen.

Die geringe Verfügbarkeit ist eines der Symptome dieses überhasteten Starts. Die Probleme in der Software (und womöglich auch Hardware in Form einer unzureichenden Verifikation von PCI-Express 5.0) sind ein weiteres.