Über die Weihnachtsfeiertage gab es einige interesse Details zu den zukünftigen GeForce-RTX-Modellen, die vermutlich auf der CES vorgestellt werden. Dabei besonders im Fokus war die GeForce RTX 5090, zu der es gleich mehrere Leaks gab, die unter anderem das komplette PCB, aber auch die darauf bestückte GPU und den GDDR7-Speicher zeigen.

Zunächst tauchte ein Foto aus der Produktion eines PCBs auf. Bei diesem handelt es sich offenbar um ein Referenzdesign von NVIDIA, welches in diesem Fall von PNY gefertigt wurde. Das Board trägt die Kennung "PNY 5090 V1.0 100-1G145-DFAA-AF2". Darin enthalten ist neben der Modellnummer "5090" auch eine weitere Kennung "G145", die als PG145 bereits seit Sommer in direkter Verbindung mit einer GeForce RTX 5090 steht.

An dieser Stelle ist das PCB noch nicht bestückt und zeigt nur die Lötpads, auf denen dann die zahlreichen Komponenten platziert werden. Unter anderem ist ein riesiger Bereich zu erkennen, auf dem die GB202-GPU ihren Platz finden soll. Auf vier Seiten rund um die GPU sind 16 Pads für die entsprechende Anzahl an GDDR7-Chips zu finden. Dazu gibt es einen Bereich für den 12V-6x2-Anschluss und das PCI-Express-Interface scheint tatsächlich PCIe 5.0 zu verwenden, was aus dem Design der Kontaktflächen am Slot ersichtlich wird.

Ebenfalls möglich sind Rückschlüsse auf die Spannungsversorgung, denn vom 12V-6x2-Anschluss müssen Strom und Spannung durch die Spannungswandler-Phasen, von denen es rings um die GPU und Speicherchips zahlreiche zu geben scheint.

Nachdem das Foto des unbestückten PCBs die Runde machte, tauchte wenige Tage später ein weiteres Foto auf – dieses Mal mit allen Komponenten bestückt. Darauf zu erkennen war dann unter anderem die GB202-GPU. Das Package bzw. der Chip selbst scheint deutlich größer als 700 mm² zu sein – kolportiert werden 744 mm². Damit wäre die größte Endkunden-Variante einer Blackwell-GPU deutlich größer als der direkte Vorgänger AD102 (608 mm²) sowie GA102 (628 mm²) und läge in etwa auf Niveau der TU102-GPU (754 mm²).

Als Qualification Sample verwenden NVIDIA und die Boardpartner diese GPUs zur Evaluierung der eigenen Designs – beispielsweise des Kühlers. Sie können eine andere Konfiguration aufweisen bzw. per BIOS entsprechend konfiguriert werden, sind aber meist schon recht nahe an der finalen Hardware.

Rings um die GPU sind die 16 GDDR7-Chips von Samsung bestückt, die jeweils eine Kapazität von 2 GB vorzuweisen haben. Insgesamt kommt die GeForce RTX 5090 somit auf 32 GB Grafikspeicher.

Details zur GeForce RTX 5070 und GeForce RTX 5070 Ti

Pünktlich zu Weihnachten meldete sich dann auch noch Leaker kopite7kimi mit einer Übersicht der technischen Daten der GeForce RTX 5070 und GeForce RTX 5070 Ti.

Darin bestätigt werden schon bekannte Details, aber teilweise gab es auch noch Fragezeichen bei den Power-Limits oder dem genauen Ausbau der GPU, die nun beseitigt sein dürften.

Gegenüberstellung der GeForce-RTX-50-Serie

GeForce RTX 5090 GeForce RTX 5080 GeForce RTX 5070 Ti GeForce RTX 5070 GPU GB202-300-A1

GB203-400-A1 GB203-300 GB205-300 Architektur Blackwell Blackwell Blackwell Blackwell SMs 170 84 70 48 FP32-ALUs 21.760

10.752

8.960 6.144 Speicherinterface 512 Bit 256 Bit 256 Bit 192 Bit Speicher GDDR7 (28 Gbps) GDDR7 (32 Gbps)

GDDR6X (28 Gbps) GDDR6X (28 Gbps) Speicherkapazität 32 GB 16 GB 16 GB 12 GB Speicherbandbreite 1.568 GB/s

1.024 GB/s 896 GB/s 672 GB/s TGP 600 W 400 W 300 W 250 W

Am 6. Januar wird NVIDIA auf der CES eine Keynote halten, auf der die GeForce-RTX-50-Serie vorgestellt wird. Spätestens dann werden wir auch die letzten technischen Details kennen und auch die Fragen nach dem genauen Erscheinungstermin und vor allem dem Preis dürften gelüftet werden.