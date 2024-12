Werbung

Erst gestern gab es neue Gerüchte zu den vermeintlichen technischen Daten der GeForce RTX 5070 Ti und beinahe täglich kommen weitere Hinweise dazu. Von gestern noch nachreichen wollen wir, dass ZOTAC offenbar über die eigene Produktseite bereits die Modelle GeForce RTX 5090, GeForce RTX 5090D, GeForce RTX 5080, GeForce RTX 5070 Ti und GeForce RTX 5070 sowie eine maximale Speicherkonfiguration von 32 GB offenbarte (via Videocardz).

Bei INNO3D drückt sich das Marketing etwas vorsichtiger aus und dennoch ist klar, worum es geht, denn mit "INNO3D to unveil a new range of graphics cards at CES 2025" dürften die neuen Karten der GeForce-RTX-50-Serie gemeint sein. Zu sehen gibt es offenbar neue Modelle der Serien iCHILL Frostbite, iCHILL X3, INNO3D X3, INNO3D Twin X2, INNO3D White und INNO3D Small Form Factor (SFF).

Das Thema KI wird, wenig überraschend, eine große Rolle einnehmen – nicht nur bei den Grafikkarten. INNO3D nennt hier die folgenden Punkte:

Advanced DLSS Technology: NVIDIA's Deep Learning Super Sampling offering even better image quality and higher frame rates.

Enhanced Ray Tracing: Improved RT cores to deliver more realistic lighting, shadows, and reflections in games.

AI-Accelerated Graphics: Improved performance in AI-assisted tasks and better integration of AI in gaming and content creation workflows.

Neural Rendering Capabilities: Revolutionising how graphics are processed and displayed.

AI-Enhanced Power Efficiency: More power-efficient, utilising AI to optimise power consumption and thermal management.

Improved AI-Driven Upscaling: Beyond gaming, enhanced AI upscaling benefits content creators, offering better quality when scaling up video content.

Generative AI Acceleration: Optimisations for accelerating generative AI tasks, aligning with the growing trend in AI content creation.

Die meisten der genannten Punkte könnten auch auf die aktuellen Karten zutreffen, denn Verbesserungen in der DLSS-Technologie hat es ebenso gegeben, wie in Bezug auf die Ada-Lovelace-Architektur die RT-Kerne im Vergleich zur Ampere-Architektur verbessert worden sind. Aber INNO3D dürfte sich hier auf die Blackwell-Architektur und damit die GeForce-RTX-50-Serie beziehen. Ob eine KI-optimierte Steuerung der Leistungsaufnahme und der Kühlung eine Funktion von INNO3D oder eine kommende NVIDIA-Technik ist, geht aus dem Marketing-Texten nicht hervor.

Besonders interessant ist der vierte Punkt "Neuronale Rendering-Fähigkeiten", die ein "Revolution bei der Verarbeitung und Ausgabe von Grafiken" sein sollen. Was genau sich dahinter verbirgt, lässt sich aber nicht sagen.