Werbung

Die Gerüchte rund um die GeForce-RTX-50-Serie verdichten sich immer weiter und aus dem asiatischen Raum kommen via BenchLife nun weitere zu den Spezifikationen und dem vermeintlichen Erscheinungstermin. In dieser oder bereits der vergangenen Woche sollen die Boardpartner ihre ersten funktionierenden Samples der GPUs erhalten haben, sodass es nun die ersten Informationen aus diesem Kanal gibt.

Ein genaues Datum gibt es noch nicht, euer Weihnachtsgeld könnt ihr aber vermutlich schon im ersten Quartal in neue Hardware anlegen. Genannt wird die komplette Serie – von der GeForce RTX 5090 bis hin zum vorerst kleinsten Modellen GeForce RTX 5060. Auch eine GeForce RTX 5090D für den chinesischen Markt soll es gleich vom Start weg geben, denn die Export-Auflagen der US-Regierung zwingen NVIDIA zu einem solchen Modell.

Vermutlich gestaffelt in einigen Schritten, ähnlich wie dieses Jahr mit der Super-Serie, soll es im ersten Quartal losgehen. Erscheinen sollen die GeForce RTX 5090 bis zur GeForce RTX 5070.

Gegenüberstellung der GeForce-RTX-50-Serie Modell GPU Shadereinheiten Grafikspeicher TGP Termin GeForce RTX 5090 GB202-300

21.760 32 GB (GDDR7) 600 W Q1 2025 GeForce RTX 5080 GB203-400

10.752 16 GB (GDDR7) 400 W Q1 2025 GeForce RTX 5070 Ti GB203-300

8.960 16 GB (GDDR7) 300 W Q1 2025 GeForce RTX 5070 GB205-300

6.400 12 GB (GDDR7) 250 W Q1 2025 GeForce RTX 5060 Ti GB205

- - 200 W - GeForce RTX 5060 - - - - -

In weiten Teilen decken sich die technischen Daten mit den bereits bekannten Gerüchten. Das es direkt eine GeForce RTX 5070 Ti zum Start geben wird, war aber eher nicht zu erwarten.

Die GeForce RTX 5090 wird als Flaggschiff-Modell auf satte 32 GB Grafikspeicher setzen. Damit scheint auch das 512 Bit breite Speicherinterface bestätigt zu sein. Die 21.760 Shadereinheiten kennen wir schon von vorherigen Gerüchten. Die 600 W an Total Graphics Power (TGP) halten sich hartnäckig und könnten einer der Kritikpunkt dieses Modells sein.

Zusammen mit der GeForce RTX 5090 soll auch gleich die GeForce RTX 5080 starten. Der Sprung von 32 auf 16 GB Garfikspeicher dürfte vielen recht groß erscheinen. Ein dann nur 256 Bit breites Speicherinterface kommt NVIDIA sicherlich in der Fertigung der GPU entgegen, es wird aber eine unausweichliche Diskussion rund um den Speicherausbau der GeForce RTX 5080 geben, sollte diese tatsächlich so auf den Markt kommen. Die TGP steigt auf 400 W an.

Da die GeForce RTX 5090 und GeForce RTX 5080 als erstes erscheinen sollen, zunächst ein direkter Vergleich mit dem jeweiligen Vorgänger:

Gegenüberstellung der GeForce RTX 5090 und GeForce RTX 5080

GeForce RTX 5090 GeForce RTX 5080 GeForce RTX 4090 GeForce RTX 4080 Super GPU GB202-300-A1

GB203-400-A1 AD102-300 AD103-300 Architektur Blackwell Blackwell Ada Lovelace Ada Lovelace SMs 170 84 128 80 FP32-ALUs 21.760

10.752

16.384 10.240 Speicherinterface 512 Bit 256 Bit 384 Bit 256 Bit Speicher GDDR7 (28 Gbps) GDDR7 (28 Gbps)

GDDR6X (21 Gbps) GDDR6X Speicherkapazität 32 GB 16 GB 24 GB 16 GB Speicherbandbreite 1.568 GB/s

786 GB/s 1.008 GB/s 717 GB/s TGP 600 W 400 W 450 W 320 W

Erst in der vergangenen Woche deutete sich eine GeForce RTX 5070 Ti an. Auch sie soll 16 GB an Grafikspeicher haben, verwendet aber einen anderen Ausbau der Blackwell-GPU und hat auch eine um 25 % geringere Leistungsaufnahme. Ebenfalls noch für das erste Quartal geplant ist die GeForce RTX 5070, die auf die GB205-GPU setzt. Der Grafikspeicher soll auf 12 GB reduziert werden. Auch die TGP fällt noch einmal geringer aus.

Deutlich weniger Informationen gibt es zu den kleineren Karten wie der GeForce RTX 5060 Ti und GeForce RTX 5060. Diese beiden Modelle sollen auch etwas später erscheinen, so dass das Fehlen weiterer Details auch mit einer fehlenden Informationslage bei den Partnern zu erklären ist.

NVIDIAs CEO Jensen Huang wird auf der CES 2025, genauer gesagt am 6. Januar eine Keynote halten. Es wird damit immer wahrscheinlicher, dass wir bereits Anfang Januar auch die GeForce-RTX-50-Serie präsentiert bekommen.