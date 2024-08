Werbung

2004 und damit vor 20 Jahren erschien mit Blizzards World of Warcraft eines der bislang erfolgreichsten MMORPGs für den PC. Seitdem hat es sage und schreibe zehn Erweiterungen gegeben, die die Abonnentenzahlen regelmäßig auf neue Höhen hievten. Am 27. August erscheinen unter dem Namen „The War Within“ die nächsten Zusatzinhalte. Dieses Jubiläum feiert MSI im Rahmen der Gamescom 2024 mit einer streng limitierten Grafikkarte.

Gemeinsam präsentieren die beiden Partner die MSI GeForce RTX 4070 Super 12G Gaming Slim World of Warcraft Edition. Sie basiert auf der 7.168 Shadereinheiten starken AD104-GPU und kann auf einen 12 GB großen GDDR6X-Speicher samt eines 192 Bit breiten Interfaces zurückgreifen. Damit siedelt sie sich im Oberklasse-Segment an. Natürlich werden Techniken wie DLSS 3.5 oder Raytracing unterstützt. Obendrein ist sie gegenüber der Founders Edition von NVIDIA leicht übertaktet und besitzt ein Overclocking-Profil für mindestens 2.490 MHz im Boost.

Die eigentliche Besonderheit ist ihr Design. So ist der 3D-Beschleuniger in den ikonischen Farben Mystic Blue und Glorious Gold des Spiels gehalten, alle drei Lüfter ziert die magische Jahreszahl 20. Die Backplate ist magnetisch und lässt sich mit einer Reihe verschiebbarer Puzzle-Motive, die von den zehn Erweiterungen aus der 20-jährigen Geschichte von World of Warcraft inspiriert sind, bestücken und ein Stück weit individualisieren, denn die Rückplatten können nach Belieben kombiniert werden und sind allesamt im Lieferumfang der Grafikkarte enthalten. Außerdem ist eine goldfarbene Halterung, um die über 970 g schwere Karte sicher im Gehäuse verbauen zu können, mit dabei. Das Beleuchtungssystem ist recht schlicht, denn lediglich das seitliche Hersteller-Logo wird hell und farbenfroh hervorgehoben.

Wann und vor allem zu welchem Preis die MSI GeForce RTX 4070 Super 12G Gaming Slim World of Warcraft Edition auf den Markt kommen wird, ließ MSI während der Präsentation leider offen. Ähnliche Custom-Modelle des Herstellers mit ebenfalls drei Axiallüftern und einem aufwendigen Heatpipe-Design sind ab etwa 680 Euro zu haben. Gut möglich also, dass die Sonderedition an der 700-Euro-Marke kratzen wird.

Im Zeitraum von 26. August bis 17. September kann die Grafikkarte mit etwas Glück gewonnen werden. Die Community muss mindestens 40.000 Warcraft-Erinnerungen über die Gewinnspielseite teilen.