Werbung

Acer hat bereits einige Grafikkarten-Modelle an Markt, von denen wir uns eines schon angeschaut hatten. In den vergangenen Monaten zeichnete sich zudem ab, dass man das Angebot ausweiten möchte. Für die eigenen Komplettsysteme fertigt man schon Grafikkarten bis hin zu GeForce RTX 4090 selbst. Diese Modelle haben es aber noch nicht in den Handel geschafft. Zur CES gibt es nun die Ankündigung weiterer Ableger mit AMD-GPU.

Vier Modelle aus der Nitro-Serie stellt Acer vor: Eine Nitro Radeon RX 7600 XT, eine Nitro Radeon RX 7700 XT und eine Nitro Radeon RX 7800 XT sowie eine Predator BiFrost AMD Radeon RX 7800 XT OC. Die Verwechselungsgefahr mit der Nitro+-Serie von Sapphire ist also durchaus gegeben. Allesamt verfügen die Karten über zwei Axiallüfter und sind hinsichtlich des Designs zurückhaltend sowie schlicht in Schwarz gehalten. Auf der Backplate gibt es einige rote Akzente in Form roter Streifen und eines Logos.

Genau zwei, bzw. etwas mehr als zwei Slots scheinen die Kühler der Karten je nach Modell zu belegen. Die Renderings der Karten lassen nur kleine Unterschiede in den Dimensionen erkennen. Untypisch für eine Radeon RX 7600 XT dürfte zudem sein, dass diese mit zweimal 8-Pin versorgt wird.

Folgende technischen Daten nennt Acer zu den Modellen:

Gegenüberstellung der Grafikkarten-Modelle Modell Game-Takt Boost-Takt Abmessungen Verfügbarkeit Preis Acer Predator BiFrost AMD Radeon RX 7800 XT OC 2.254 MHz 2.565 MHz 282 x 118 x 61,4 mm Februar 2024 599 Euro Acer Nitro AMD Radeon RX 7800 XT OC 2.254 MHz 2.565 MHz 279 x 130 x 50,4 mm Februar 2024 569 Euro Acer Nitro AMD Radeon RX 7700 XT OC 2.276 MHz 2.599 MHz 279 x 130 x 50,4 mm Februar 2024 499 Euro Acer Nitro AMD Radeon RX 7600 XT OC 2.539 MHz 2.810 MHz 265 x 111 x 40,1 mm - -

Die GPU-Basis ist jeweils von AMD vorgegeben. Die neue Radeon RX 7600 XT kommt mit 16 GB Grafikspeicher daher und basiert aufauf der Navi-32-GPU. Für die Radeon RX 7700 XT ist dies ebenfalls der Fall, allerdings kommt diese weiterhin mit 12 GB Grafikspeicher daher. Die Radeon RX 7800 XT hat wiederum 16 GB Grafikspeicher nebst der bekannten Navi-32-XT-Ausbaustufe.

Angaben zum Preis und der Verfügbarkeit der Acer Nitro AMD Radeon RX 7600 XT OC macht Acer noch nicht.