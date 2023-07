Werbung

Das Acer Ambitionen hat, auch auf dem Komponenten-Markt eine Rolle zu spielen, ist keine wirkliche Neuigkeit. Auf der diesjährigen Computex sahen wir unter anderem eine GeForce RTX 4090 von Acer, die eine AiO-Kühlung auf der Karte selbst einsetzte. In Form der Predator BiFrost Intel Arc A770 (Test) haben wir uns eine erste dedizierte Grafikkarte von Acer bereits angeschaut.

Laut XFastest (via Videocardz) geht Acer nun den nächsten Schritt. Geplant sind Predator-BiFrost-Modelle auf Basis der Arc A750 und Radeon RX 7600. Letztgenante wurde kurz vor der Computex vorgestellt. Scheinbar wird es jeweils eine Standard- und eine OC-Variante geben. Ein etwas höheres Power-Limit und damit etwas mehr Spielraum beim Takt bekommen die OC-Modelle.

Beim Predator-BiFrost-Design setzt Acer auf einen Axial- und einen Radiallüfter und will damit die Vorteile der jeweiligen Lüfter kombinieren. Ganz so überzeugend was die Kühlung im unserem Test der Predator BiFrost Intel Arc A770 aber leider nicht. Mit 393 Euro ist das Modell hierzulande auch noch zu teuer, während sie zum Beispiel in den USA für unter 300 US-Dollar zu haben ist.

Den offiziellen Startschuss hat Acer noch nicht gegeben. Ob die Karten auch in Deutschland in den Handel kommen werden, ist nicht bekannt. Dies gilt auch für die Modelle auf Basis der GeForce RTX 4090/4080 sowie der Radeon-RX-7900-Serie, die Acer aktuell noch exklusive in seinen eigenen Gaming-PCs einsetzt.