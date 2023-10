Werbung

Nachdem AMD Ende Juli die Radeon RX 7900 GRE für den internationalen Markt vorstellte, folgte heute still und leise die Radeon RX 6750 GRE, die in zwei Varianten auf den Markt kommen wird. Auch die Radeon RX 6750 GRE werden wir hierzulande vor allem in Komplettsystemen sehen - so wie schon die Radeon RX 7900 GRE.

Erscheinen wird die Radeon RX 6750 GRE einmal mit 10 und einmal mit 12 GB Grafikspeicher. Gekennzeichnet wird dies durch den Namenszusatz 10GB und 12GB. Durch die unterschiedliche Bestückung mit Grafikspeicher sehen wir außerdem ein unterschiedlich breites Speicherinterface – einmal mit 192 und einmal mit 160 Bit. Zudem unterscheiden sich die beiden Karten in der Anzahl der Shadereinheiten. Einen Einfluss hat die unterschiedliche Konfiguration ebenfalls auf die Boardpower.

Den Modellnamen Radeon RX 6750 GRE für zwei Karten mit unterschiedlichen technischen Daten zu verwenden, können wir an dieser Stelle schon einmal nicht gutheißen. Der weniger gut informierte Käufer wird nicht unbedingt wissen, was es mit den 10GB und 12GB auf sich hat und vor allem wird er sich nicht die unterschiedliche Speicheranbindung und Shaderkonfiguration anschauen.

Gegenüberstellung der Karten Radeon RX 6700 XT Radeon RX 6750 GRE 10GB Radeon RX 6750 GRE 12GB GPU Navi 22 Navi 22 Navi 22 Architektur RDNA 2 RDNA 2 RDNA 2 Compute Units 40 36 40 Shadereinheiten 2.560 2.304 2.560 Ray Accelerators 40 36 40 Basis-Takt 2.321 MHz - - Game-Takt 2.424 MHz 2.189 MHz 2.439 MHz Boost-Takt 2.581 MHz 2.450 MHz 2.581 MHz Infinity Cache 96 MB 80 MB 96 MB Speicherkapazität 12 GB 10 GB 12 GB Speichertyp GDDR6 GDDR6 GDDR6 Speicherinterface 192 Bit 160 Bit 192 Bit Speicherbandbreite 384 GB/s 320 GB/s 384 GB/s TGP 186 W 170 W 230 W Versorgung 1x 8-Pin + 1x 6-Pin 1x 8-Pin + 1x 6-Pin 1x 8-Pin + 1x 6-Pin Preis 479 Euro 269 USD 289 USD

Die 479 Euro in der Tabelle waren der Startpreis der Radeon RX 6700 XT. Die günstigsten Modelle sind ab 330 Euro zu finden. Die Radeon RX 6750 GRE 10GB soll 269 US-Dollar kosten, die Radeon RX 6750 GRE 12GB 289 US-Dollar.

Bisher sind die Ankündigungen und Tests der beiden Karten nur aus dem chinesischen Markt bekannt. Da AMD jedoch auch Preise in US-Dollar angibt, dürften wir die Karten außerhalb dieses Marktes sehen. Zudem scheinen Custom-Modelle von XFX, PowerColor und Sapphire angekündigt zu sein.