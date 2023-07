Werbung

Mitte des Monats soll sie offiziell in den Handel kommen, doch einen Test wird es zum Start wohl nicht geben. Die Rede ist vom letzten Modell der GeForce-RTX-4060-Familie, welche uns in Form der GeForce RTX 4060 Ti mit 16 GB Grafikspeicher noch erwartet. Wir haben in den vergangenen Tagen versucht ein Sample zu organisieren, aber keiner der Partner von NVIDIA hat offenbar ein Interesse daran die Karte zur Verfügung zu stellen. Auch seitens NVIDIA wird es offenbar keine Karten geben.

Das Interesse an einer GeForce RTX 4060 Ti mit 16 GB ist bei den Herstellern also gering, die meisten werden nur eine Modellvariante auf den Markt bringen, während es vom 8-GB-Modell oftmals gleich mehrere gibt. Mit 549 Euro ist die Karte einfach zu teuer und rückt auch zu nahe an eine GeForce RTX 4070 heran, die bereits ab 599 Euro zu bekommen ist. Zwar ist sie mit "nur" 12 GB Grafikspeicher ausgestattet, bietet aber die höhere Rohleistung und ist insgesamt das rundere Modell. Eine GeForce RTX 4060 Ti mit 16 GB mag wie die zukunftssichere Alternative aussehen, wird ihren Vorteil der 16 GB aber auch nur in wenigen Fällen ausspielen können.

Der nur 8 GB große Grafikspeicher ist neben dem Preis der Hauptkritikpunkt an der GeForce RTX 4060 Ti. Offenbar ist dies NVIDIA bewusst und sah daher bereits mit der Ankündigung auch eine Variante mit 16 GB vor. Der Fokus aber sollte auf dem 8-GB-Modell liegen, welcher daher auch deutlich früher erhältlich war.

Der Aufpreis von 110 Euro auf die UVP gesehen macht die Variante mit 16 GB aber für die meisten potentiellen Käufer sicherlich derart unattraktiv, dass sich nur geringe Stückzahlen davon verkaufen werden – dies befürchten wohl auch die Hersteller und sind daher derart zurückhaltend.

Gegenüberstellung der Karten GeForce RTX 4060 GeForce RTX 4060 Ti GeForce RTX 4070 GPU AD107 AD106 AD104 FP32-ALUs 3.072 4.352 5.888 INT32-ALUs 1.536 2.176 2.944 SMs 24 34 46 Tensor Cores 96 136 184 RT Cores 24 34 46 L1-Cache 3.072 kB

4.352 kB

5.888 kB L2-Cache 24 MB 32 MB 36 MB Basis-Takt 1.830 MHz

2.310 MHz 1.920 MHz Boost-Takt 2.460 MHz

2.535 MHz 2.475 MHz Speicherkapazität 8 GB 8 / 16 GB 12 GB Speichertyp GDDR6 GDDR6 GDDR6X Speicherinterface 128 Bit 128 Bit 192 Bit Speichertakt 1.065 MHz

1.125 MHz 1.313 MHz Speicherbandbreite 272 GB/s 288 GB/s 504 GB/s PCIe-Interface PCIe 4.0 x8 PCIe 4.0 x8 PCIe 4.0 x16 TDP 115 W 160 W 200 W Preis (UVP) 329 Euro 439 Euro (8 GB)

549 Euro (16 GB) 659 Euro

Die GeForce RTX 4060 Ti mit 16 GB Grafikspeicher dürfte einzig einen Zweck haben: Diejenigen Kritiker ruhig zu stellen, denen die 8 GB zu wenig sind. Preislich ist das besser ausgestattete Modell wenig attraktiv. Nach dem offiziellen Marktstart werden wir uns womöglich eine Karte besorgen, wenn denn Interesse an einem Test besteht.

Eine Übersicht der Tests der GeForce-RTX-4060-Serie: