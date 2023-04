Werbung

Zum heutigen Start der GeForce RTX 4070, die ab morgen ab 659 Euro verfügbar sein wird, hat NVIDIA auch einige interessante Statistiken zur Nutzung der Raytracing-Effekte sowie dem AI-Upsaler DLSS veröffentlicht. Immer wieder gibt es von Seiten der Spieler viel Kritik am Einsatz der rechenintensiven Raytracing-Effekte. Umfragen sollen immer wieder verdeutlichen, dass gerade die Raytracing-Effekte nur ungern genutzt werden.

Das Problem solcher Umfragen ist immer die Datenbasis, bzw. die Zielgruppe, die hier angesprochen wird. Dies gilt natürlich auch für die nun von NVIDIA veröffentlichten Daten. Ermittelt hat NVIDIA diese über die GeForce Experience. Der Nutzer stimmt dem Sammeln dieser Daten mit der Nutzung zu, kann dies jedoch deaktivieren.

Den Zahlen von NVIDIA zufolge nutzten im Jahre 2018 37 % aller Spieler mit einer Karte der GeForce-RTX-20-Serie die Raytracing-Effekte und 26 % setzten auf das damals noch nicht optimal umgesetzte DLSS in der ersten Generation.

Die neuesten Daten stammen aus dem Februar 2023. Laut diesen nutzen 79 % der Nutzer einer GeForce-RTX-40-Karte das DLSS und sogar 83 % schalten die Raytracing-Effekte an. Die Daten aus den weiteren Serien sehen wie folgt aus:

Nutzung von DLSS und Raytracing im Februar 2023

GeForce-RTX-40-Serie GeForce-RTX-30-Serie GeForce-RTX-20-Serie Raytracing 83 % 56 % 43 % DLSS 79 % 71 % 68 %

Die Daten zeigen eine klare Tendenz: Mit der neuen Generation nutzen mehr und mehr Spieler die Techniken. Dies liegt sicherlich einerseits daran, dass mehr und mehr Spiele diese unterstützen und andererseits auch an der stetig besser gewordenen Umsetzung.

Vor allem beim DLSS (Deep Learning Super Sampling) hat NVIDIA mit DLSS 2 und zuletzt DLSS 3 große Sprünge hinsichtlich der Bildqualität und Leistungssteigerung gemacht. Einstige Schwachstellen, wie Objekte in Bewegung und solche mit feinen Strukturen, werden nun mit DLSS 2/3 weitestgehend ohne störendes Flackern dargestellt. Per Upscaling und damit dem Rendering in einer niedrigeren Auflösung sowie der Erstellung ganzer Frames (Frame Generation) werden nur noch bis zu 1/8 der dargestellten Pixel eigentlich berechnet. Die restlichen 7/8 entstammen dem Upscaling und der Frame Generation.

Bei den Raytracing-Effekten sieht es noch etwas anders aus. Die Anforderungen sind hier noch immer hoch und werden künftig weiter steigen. Das Pathtracing wird der nächste Schritt sein. Aber die Hardware wird immer leistungsfähiger und somit können Spieler anstatt wie in 2018 mit kaum mehr spielbaren FPS heutzutage deutlich mehr erwarten.

Nutzt ihr Raytracing und DLSS?

Die von NVIDIA nun veröffentlichten Daten sind interessant, weil sie ein komplett anderes Bild zeigen, als das, was sich auch hier in den Kommentaren immer wieder zeigt.

In den Kommentaren könnt ihr uns mal wissen lassen, was ihr von den Raytracing-Effekten und dem Upscaling-Techniken haltet. Schaltet ihr die Raytracing-Effekte ein und seht darin einen Zugewinn in der Darstellungsqualität? Nutzt ihr dann die Upscaling-Techniken wie DLSS und FSR oder reichen euch die FPS aus?