Werbung

Den Produktnamen und die wichtigsten technischen Daten zur GeForce RTX 4070 sowie einer möglichen GeForce RTX 4060 kennen wir bereits. Der Marktstart Anfang April steht – zumindest für die GeForce RTX 4070 – ebenfalls schon fest.

Offenbar lässt es NVIDIA seinen Boardpartner frei, ob diese den 12VHPWR-Anschluss verwenden wollen oder wieder auf die altbekannten PCI-Express-Stromanschlüsse zurückgreifen. Für die GeForce RTX 3090 Ti und damit in Vorbereitung auf die GeForce RTX 4090, GeForce RTX 4080 und GeForce RTX 4070 Ti setzte NVIDIA den 12VHPWR voraus – nicht so bei der GeForce RTX 4070.

Die Bestätigung dessen kommt aus dem chinesischen Chiphell-Forum. Hier wurde das Bild einer Verpackung veröffentlicht und dieses zeigt klar, dass hier nur ein 8-Pin-PCIe-Stecker vorausgesetzt wird. Nun wäre es natürlich denkbar, dass hier ein 8-Pin auf 12VHPWR-Adapter zum Einsatz kommt, dann wäre die Formulierung aber sicherlich eine andere.

Bei einer geplanten TDP von maximale 225 W wäre ein 12VHPWR, der bis zu 600 W übertragen kann, sicherlich etwas übertrieben. Die 150 W des 8-Pin-PCIe-Steckers plus die Versorgung über den PCI-Express-Steckplatz werden für dieses Modell ausreichend sein.

Die Boardpartner werden unserer Einschätzung nach komplett auf den 8-Pin-PCIe-Stecker setzen. Einerseits hat sich dieser über Jahre etabliert und bewiesen, dass er sich verlässlich nutzen lässt. Außerdem dürfte er in der Umsetzung und damit den Kosten einfacher auf die Karten zu bringen sein, als dies beim 12VHPWR der Fall ist.

Der Upgrade-Pfad für die potentiellen Käufer einer GeForce RTX 4070 sieht wohl meist auch ein Netzteil vor, welches noch über die PCI-Express-Stromstecker verfügt. Damit lässt sich die neue Karte einbauen und direkt loslegen. Natürlich gäbe es hier die Option, einen Adapter beizulegen, aber damit sind dann wieder höhere Kosten verbunden.

Allem Anschein nach werden sich Käufer einer GeForce RTX 4070 und darunter nicht mit dem 12VHPWR beschäftigen müssen. Bei der GeForce RTX 4070 Ti ist dessen Nutzung noch Pflicht seitens NVIDIA. Vielen dürfte der Anschluss noch aufgrund einiger Defekte in Erinnerung sein, die damit begründet werden konnten, dass die Nutzer den Stecker nicht korrekt in die Buchse gesteckt hatten. In der Spezifikation, bzw. den Design-Richtlinien gibt es nun erweiterte Vorgaben zu den Federkontakten, die dies verhindern sollen.