Werbung

Der 12VHPWR-Anschluss sorgt in regelmäßigen Abständen für Kontroversen. Seine Einführung auf den Founders Editions der GeForce-RTX-30-Serie wurde durch den ersten Aufschrei begleitet, bei der GeForce RTX 3090 Ti wurde er erstmals Pflicht und mit der GeForce RTX 4090 und den kolportierten 600 W an Leistungsaufnahme sowie der notwendigen Zusammenarbeit mit dem Netzteil über vier Sense-Pins führt wohl kein Weg mehr daran vorbei.

Der wichtigste Vorteil ist sicherlich, dass anstatt drei Kabelsträngen nur noch einer an die Karte herangeführt werden muss. So lange man allerdings einen Adapter mit kurzen Kabeln einsetzen muss, verpufft dieser Vorteil meist. Bereits vor der Veröffentlichung wurde also wieder einmal heiß diskutiert. ZOTAC spezifizierte den Adapter für nur 30 Zyklen. Vielerorts wurde über Aderstärken, Kontaktwiderstände und vieles mehr geredet. Gar von Feuerrisiko war die Rede.

Nun ist bei Reddit ein Post aufgetaucht, der einen durch Überhitzung beschädigten 12VHPWR-Stecker zeigt. Die GeForce RTX 4090 von Gigabyte war in diesem Fall über den Adapter angeschlossen und der gezeigte Stecker ist auch der des Adapters. NVIDIA macht zum Adapter eine Vorgabe, so dass alle Hersteller eben genau diesen verwenden müssen – entweder mit drei oder vier 8-Pin-Buchsen.

Also bricht erneut die Diskussion aus, ob der 12VHPWR-Anschluss eine Gefahr darstellt oder nicht. Dabei sei zu Anfang gesagt, dass es auch schon bei Verwendung der bekannten 8-Pin-Anschlüsse zu solchen Problemen gekommen ist. Im Einzelfall ist es nicht immer ganz einfach herauszufinden, warum es zu einem solchen Fehler kommt. Daher ist aktuell die Frage, wie generell die Probleme mit dem 12VHPWR-Anschluss sind.

Je nachdem welchen Adapter man verwendet, fügt dieser neun oder zwölf 12-V-Pins (aus drei, bzw. vier 8-Pin-Anschlüssen) zusammen auf derer sechs im 12VHPWR-Anschluss. Das jeweilige Rating der Anschlüsse und Stecker sieht 150 W für jeweils einen 8-Pin und 600 W für den 12VHPWR vor. Beim 8-Pin fließen demnach theoretisch 4,16 A pro Pin, beim 12VHPWR-Anschluss sind es 8,3 A. Soweit stellt dies in der Auslegung aber kein Problem dar.

Theorie und Praxis können sich jedoch unterscheiden.

CableMod verweist darauf, dass der 12VHPWR-Anschluss auf zu enge Biegeradien nach dem Stecker eher empfindlich reagiert. Hier heißt es:

"Unsere umfangreichen Tests haben ergeben, dass sich durch das Biegen der Kabel zu nahe am Stecker einige der Anschlüsse lösen oder im Stecker selbst falsch ausgerichtet werden können. Dies kann zu einer ungleichmäßigen Belastung der anderen Kabel führen, was das Risiko von Überhitzungsschäden erhöht. Dieses Risiko ist wesentlich höher, wenn die Biegung horizontal in Bezug auf die Ausrichtung des Steckers (von links nach rechts) vorgenommen wird."

In den dazugehörigen Grafiken wird dies noch einmal verdeutlich und empfohlen, dass die Kabelstränge erst mit einem Abstand von 35 mm vom Stecker gebogen werden soll. Dies soll den physikalischen Stress von den einzelnen Pins an der Kontaktstelle minimieren.

Aber hier gibt es gleich zwei Schwierigkeiten: Einerseits ist es durch die Flexibilität des Kabelstrangs nicht möglich, diesen Winkel bis zu einem gewissen Abstand genau einzuhalten. Andererseits können viele Nutzer diesen Abstand auch gar nicht einhalten, weil der Stecker schon recht nahe am Seitenteil des Gehäuses sitzt. Durch die enorme Bauhöhe vieler Karten ist der Abstand zum Seitenteil ohnehin schon nur noch sehr gering.

Noch sind die genauen Gründe für ein solches Schadensbild noch nicht bekannt. Es dürfte bei vielen aber wenig Vertrauen in den 12VHPWR-Adapter erwecken. Die Hintergründe müssen zunächst noch etwas beleuchtet werden. Bisher sind keine weiteren Ausfälle in dieser Form bekannt – im Auge behalten sollte man dieses Thema allemal.

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

1. Update:

Ein weiterer Nutzer einer GeForce RTX 4090 hat auf Reddit ein ähnliches Problem geäußert. Dabei handelt es sich um eine ASUS GeForce RTX 4090 TUF Gaming OC Edition bzw. um den beiliegenden Adapter, den NVIDIA in dieser Form freigegeben hat und der allen Karten entweder mit drei oder vier 8-Pin-Anschlüssen beiliegt. Der Schaden ist nicht ganz so groß wie im ersten Fall, aber dennoch besorgniserregend.

Die Taiwanesische Hardwareseite Uniko's Hardware zeigt zudem einen 12VHPWR-Adapter, vermeintlich ein solcher, der von einem Netzteil-Hersteller angeboten wurde. Hier wurde eines der Kabel durch eine zu hohe Belastung komplett aus dem Pin bezogen.

Datenschutzhinweis für Twitter An dieser Stelle möchten wir Ihnen einen Twitter Feed zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Twitter setzt durch das Einbinden des Applets Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf diesen Feed. Der Inhalt wird anschließend geladen und Ihnen angezeigt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Tweets ab jetzt direkt anzeigen



Tweet anzeigen

2. Update:

Inzwischen gibt es einige offizielle Äußerungen einiger Hersteller. Gegenüber TheVerge sagte NVIDIAs-Spracher Bryan Del Rizzo: "We are investigating the reports. We are in contact with the first owner and will be reaching out to the other for additional information." - "Wir gehen den Berichten nach. Wir stehen in Kontakt mit dem ersten Besitzer und werden den anderen für weitere Informationen kontaktieren."

In der chinesischen BiliBili-Community spricht Netzteil-Hersteller Seasonic auch von ersten Warnzeichen, die an die PCI-SIG gingen. Gegenüber einige YouTubern sprach unter anderem Corsair davon, dass diese nicht wissen wovon sie hier sprechen – schon vor den ersten Fällen mit dem 12VHPWR musste man sich entschuldigen. Zudem verweist man bei Seasonic auf einen 90°-Winkel-12VHPWR-Stecker, den man für seine Netzteile anbieten wird. Auch CableMod wird Ende Oktober einen solchen Adapter anbieten.