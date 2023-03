Werbung

Die genauen technischen Eigenschaften zur GeForce RTX 4070, RTX 4060 Ti und zur RTX 4060 sind noch nicht bekannt. Jedoch besonders interessant dürfte der Speicherausbau der drei Karten sein. Doch bekanntlich geht NVIDIA gerade bei bei den kleineren Ablegern einen eher spärlichen Weg, was den VRAM-Ausbau angeht. Gigabyte hat mit einem Update der eigenen Control-Center-Software nun eben diesen Speicherausbau für die GeForce RTX 4070 und für die GeForce RTX 4060 verraten.

In den Patch-Notes zum Gigabyte-Control-Center ist besonders der Punkt 18 von Interesse. Für die beiden Grafikkarten GV-N4070AERO OC 12GD (GeForce RTX 4070) und GV-N4060GAMING OC-8GD (GeForce RTX 4060) zeigt sich anhand der Hersteller-Bezeichnung, dass NVIDIAs GeForce RTX 4070, genau wie die GeForce RTX 4070 Ti, mit einem 12 GB großen GDDR6X-Speicher (21 GBit/s) ausgestattet sein wird. Und laut weiteren, technischen Daten von videocardz.com bleibt es beim Speicherinterface bei 192 Bit sowie bei einer Speicherbandbreite von 504 GB/s. Als GPU soll der AD104-250 mit 5.888 Shader-Einheiten zum Einsatz kommen.

Deutlich abgespeckter soll hingegen die GeForce RTX 4060 ausfallen. In diesem Fall wird es laut videocardz.com der AD107-400 werden, der deutlich kleiner ausfallen wird, als der AD104. Beinhaltet sein sollen lediglich 24 SMs, die in 3.072 Shader-Einheiten resultieren. Beim VRAM wird auf den GDDR6X verzichtet und stattdessen zum langsameren GDDR6 (18 GBit/s) gegriffen. Dabei sollen es lediglich 8 GB sein, die mit 128 Bit angebunden sind. Die aus dieser Kombination erhaltene Speicherbandbreite würde dann bei 288 GB/s liegen.

Doch genau zwischen der GeForce RTX 4070 und RTX 4060 scheint sich noch eine GeForce RTX 4060 Ti dazwischen zu schieben. Während der Speicherausbau und deren Anbindung samt Bandbreite identisch ausfallen wird, ergibt sich der Hauptunterschied bei der Anzahl an den FP32-ALUs. Bei 34 SMs sind es demnach 4.352 Shader-Einheiten. Um generell den Unterschied zwischen den Modellen RTX 4070 Ti und RTX 4070 größer zu gestalten, setzt NVIDIA nicht nur bei der Shader-Anzahl die Schere an, sondern wird auch den Grund- und Boost-Takt der GPUs unterschiedlich gestaltet. Demnach soll der Basistakt bei der GeForce RTX 4070 bei 1.920 MHz und 2.475 MHz liegen. In beiden Fällen ist die GeForce RTX 4070 Ti schneller unterwegs.

Und genau das gleiche Prozedere wird NVIDIA auch bei der GeForce RTX 4060 Ti und der RTX 4060 vollziehen, wobei deren Taktfrequenzen derzeit noch nicht bekannt sind. Auffallend ist jedoch, dass das PCIe-Interface bei den beiden kleinsten Karten nur bei PCIe 4.0 x8 liegen soll.

Große Kluft zwischen RTX 4080 und 4090

Anhand der Tabelle zu den technischen Eigenschaften der GeForce-RTX-40-Reihe fällt unverändert auf, dass gerade zwischen der GeForce RTX 4090 und der RTX 4080 eine große Kluft vorherrscht, die von einer potentiellen GeForce RTX 4080 Ti gefüllt werden könnte. Rein theoretisch müsste die GeForce RTX 4080 Ti über einen 20 GB großen GDDR6X-Speicher mit einer Anbindung von 320 Bit und eine Shader-Anzahl im fünfstellen Bereich mitbringen.