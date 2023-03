Werbung

Wohl kaum ein Thema wurde im verhangenen Herbst so heiß diskutiert, wie die offenbar fehlerhaften Kontakte des 12VHPW-Anschlusses, was dazu führen konnte, dass einzelne Pins verschmorten und entsprechende Ausfälle der Hardware entstehen konnten. Letztendlich handelt es sich streng genommen um einen Anwenderfehler, wenn Stecker und Buchse nicht korrekt eingesteckt werden, die Verbindung aber dennoch ausreicht, dass es einige Zeit funktioniert.

Entsprechend wurde davon ausgegangen, dass die dazugehörige ATX-3.0-Spezifikation angepasst wird, was nun auch geschehen ist. Bereits im Februar wurde eine neue "ATX Version 3.0 Multi Rail Desktop Platform Power Supply"-Designrichtlinie festgelegt, die in der Version 2.01 eine deutliche Empfehlung hinsichtlich der Arretierung der Pins enthält.

Die neue Sektion im Design-Guide namens "12VHPWR Cable Plug Connection Recommendation" enthält außerdem eine Abbildung der neuen Empfehlung (siehe oben). Die Darstellung stammt von eine der Zulieferer für Stecker und Buchse. In diesem Fall Wieson Twechnologies.

Die dazugehörige Beschreibung lautet wie folgt. "Crimp Contacts inside of the cable plug are recommended to use the 4 Spring design instead of 3 dimple design (...) which will increase the contact area for electrical current flow inside the 12VHWPR connector and reduce the temperature rise of each contact."

Vier Federn statt wie bisher nur drei Vertiefungen sollen einerseits dabei helfen, die Arretierung zu verbessern, und andererseits für eine größere Kontaktfläche sorgen. Die relativ großen Ströme, die über die Kontakte gehen, stellen bei einer größeren Kontaktfläche eine geringere thermische Belastung dar.

Weiterhin ist es zwingend notwendig zu überprüfen, ob der Stecker sich richtig in der Buchse befindet. Dies gilt auch für alle anderen Anschlussformen im PC: Sei es 24-Pin ATX, 8V EPS oder 6-Pin/8-Pin PCI-Express. Bei diesen Steckern ist ein Einrasten aber recht deutlich vorhanden, was beim 12VHPWR nicht in jedem Fall gegeben war.

Mit der Version 2.01 des Designguides sollten diese offensichtlichen Probleme des 12VHPWR nun behoben sein. Unter einem schlechten Ruf leiden wird er aber sicherlich noch einige Zeit.