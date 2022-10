Werbung

Seit Mittwoch-Nachmittag ist die GeForce RTX 4090 verfügbar – zumindest theoretisch. Pünktlich um 15:00 Uhr stürzten sich auch viele unserer Nutzer auf die diversen Online-Shops und ließen die F5-Taste glühen. Meist allerdings vergeblich, denn viele schauten in die Röhre und gingen leer aus.

Notebooksbilliger ist der exklusive Händler für die Founders Edition der GeForce RTX 4090. Hier waren die vorhandenen Stückzahlen aber wohl schon nach wenigen Minuten komplett vergriffen. Wie immer kam es im Bestellprozess auch zu Fehler und so konnten einige ihr eigentlich erfolgreiche Bestellung gar nicht erst abschließen. Stand heute heißt es es zur Founders Edition: "Derzeit nicht verfügbar".

Der Geizhals-Preisvergleich führt als "lieferbar" ebenfalls kaum Karten auf. Nur in Österreich sind demnach einige Modelle von ZOTAC verfügbar. Händler wie Caseking haben vereinzelt noch einige Modelle als verfügbar gelistet. Aktuell beispielsweise eine ASUS TUF GeForce RTX 4090 OC für 2.429 Euro.

Mindfactory hat ein Statement verfasst:



"Liebe Kunden,

aufgrund der großen Nachfrage, sind die Produkte derzeit leider nur begrenzt verfügbar. Sobald die Verfügbarkeit wieder gegeben ist, sind die Artikel selbstverständlich wieder in unserem Sortiment zu finden. Wir arbeiten bereits mit Hochdruck daran die Produkte für Sie zu beschaffen."

Trotz des hohen Einstiegspreises von 1.949 Euro für die GeForce RTX 4090 haben sich also allem Anschein nach viele Käufer für die Luxus-Karte gefunden. Eine andere Möglichkeit wäre natürlich, dass die Stückzahlen nicht allzu hoch waren. Genaue Aussagen dazu lassen sich aber nur schwerlich treffen. Vermutlich wird es wieder regelmäßige Drops geben, zu denen die Shops neue Karten in ihre Systeme einbuchen und freigeben. Die kommende Woche wird zeigen, wie sich die Situation weiter entwickelt. Nicht vergessen darf man natürlich auch die Situation rund um die Scalper, die auch hier wieder zugeschlagen haben. Bereits seit Mittwoch-Nachmittag finden sich bei den einschlägigen Portal wie eBay und eBay-Kleinanzeigen zahlreiche Angebot zu den Karten – natürlich mit oft deutlich überhöhten Preisen. Die Empfehlungen solche Angebote nicht wahrzunehmen werden hoffentlich erhöht, denn nur so kann gegen das Scalping erfolgreich vorgegangen werden.

Es gab allerdings auch einige glückliche Nutzer, die bereits eine GeForce RTX 4090 ergattert haben. Einige Beispiele findet ihr hier, hier und hier. Über die GeForce RTX 4090 generell aber auch die Besonderheiten in der Beschaffung oder dem Betrieb findet ihr im Sammelthread zur Karte. An dieser Stelle auch noch einmal der Verweis auf den Test der GeForce RTX 4090 Founders Edition von NVIDIA sowie das erste Roundup mit Karten von Gigabyte, INNO3D, MSI und ZOTAC.

An dieser Stelle wollen wir noch einmal auf unsere Verfügbarkeitshinweise verweisen. Zum Einen habt ihr die Möglichkeit die entsprechenden Hinweise im dazugehörigen Thread zu bekommen. Auch einen Telegram-Kanal haben wir dazu erstellt.