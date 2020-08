NVIDIA startet den #UltimateCountdown

Dass bei NVIDIA eine neue Grafikkartengeneration vor der Tür steht, ist kein Geheimnis. NVIDIA selbst hat jetzt per Twitter einen Countdown gestartet, der sich auf eine entsprechende Enthüllung beziehen dürfte.

Viel verraten wird dabei natürlich noch nicht. Der entsprechende Twitter-Beitrag nennt einfach das Hashtag #UltimateCountdown. Dazu gibt es noch einen kurzen Videoschnipsel, der die Entstehung einer Supernova zeigt. Doch im NVIDIA Twitter-Account gibt es zudem ein neues Teaserbild mit dem Text: "The #UltimateCountdown 21 days. 21 years.”

Darüber kann schon etwas mehr spekuliert werden. Vor 21 Jahren hat NVIDIA am 31. August 1999 die GeForce-256-Serie vorgestellt. Sie trat in die Fußstapfen der TNT2 und war die erste GeForce-Generation. Von heute ausgehend wären es noch 21 Tage bis zum 31. August. Gut denkbar also, dass NVIDIA an diesem Datum und damit zum 21. GeForce-Geburtstag die nächste Grafikkarten-Generation präsentieren wird.

In letzter Zeit sind schon einige Informationen dazu und auch erste Bilder der neuen Grafikkarten durchgesickert - konkret von GeForce RTX 3080 und einem ersten Custom-Design der GeForce RTX 3080 Ti.

Aktuelle Gerüchte deuten mittlerweile darauf hin, dass NVIDIA bei der mutmaßlichen GeForce RTX 30-Serie die Speicherkapazität deutlich erhöhen könnte. Während die GeForce RTX 2080 Ti mit 11 GB GDDR6-Speicher ausgeliefert wird, soll es bei der Nachfolgegeneration zumindest bei den Top-Modellen angeblich 20 bzw. sogar 24 GB Grafikspeicher geben. Dass NVIDIA die RTX 30-Serie direkt Ende August direkt verfügbar anbieten kann, ist laut Gerüchteküche übrigens unwahrscheinlich. Demnach sollen die High-End-Modelle Ende des dritten Quartals bzw. auch erst im vierten Quartal verfügbar werden. Das wäre kein neues Vorgehen: Während wir GeForce RTX 2080 Ti und RTX 2080 im September 2018 testen konnten, folgte die GeForce RTX 2070 im Oktober und die GeForce RTX 2060 als Mainstream-Modell sogar erst im Januar 2019.