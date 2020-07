Bild soll erstes Custom-Design der GeForce RTX 3080 Ti zeigen

In diesem Herbst oder pünktlich zum Weihnachtsgeschäft werden sowohl AMD als auch NVIDIA ihre nächste Grafikkarten-Generation auf den Markt bringen. Ob man sich hier auf Augenhöhe wird begegnen können und mit welchen Funktionen der eine oder andere Hersteller die Käuferschaft an sich binden will, wird sicherlich spannend.

Videocardz hat ein Foto veröffentlicht, welches aus einem internen Meeting von ASUS stammen soll. Die Echtheit lässt sich zum aktuellen Zeitpunkt nicht bestätigen, sollte es aber echt sein, wäre es nach den ersten Bildern des Referenzdesigns ein weiteres Lebenszeichen der nächste NVIDIA-Generation.

Die auf dem Foto abgebildete Folie trägt die Überschrift "Next-Generation ROG STRIX". Auf der Folie groß abgebildet wird das vermeintliche ROG-Strix-Design der nächsten Generation von Custom-Modellen aus dem Hause ASUS. Sollte das Bild echt sein, kennen wir damit die grundsätzliche Designsprache von ASUS. Entgegen dem Vorgänger, der viel Schwarz beinhaltete, setzt ASUS mit der nächsten Generation offenbar ein paar farbliche Akzente. Viele silberne Balken durchkreuzen die Öffnungen der drei Axiallüfter.

In der linken unteren Ecke ist der Schriftzug "3080 Ti" zu erkennen. Es wäre nur logisch, wenn auf eine GeForce RTX 2080 Ti nun eine GeForce RTX 3080 Ti folgen würde. Die Gerüchte sprachen bisher außerdem von einer GeForce RTX 3090, die es in Form einer GeForce RTX 2090 in der aktuellen Generation nicht gegeben hat. Ein "RTX" ist auf dem Kühler ebenfalls zu erkennen, aber es ist ohnehin davon auszugehen, dass NVIDIA die RTX-Marke und entsprechenden Raytracing-Funktionen fortsetzen wird.

Das Foto bzw. die Präsentation wäre aber auch vielmehr als Anhaltspunkt zur verstehen. Technische Bezeichnungen und Details müssen in dieser Form nicht umgesetzt werden.

In ein paar Monaten werden wir wissen, ob die gezeigte Folie der Wahrheit entspricht. In den vergangenen Tagen kursierten immer wieder vermeintliche technischen Daten zu den neuen Karten. Diese sind jedoch höchst spekulativ und werden daher von uns nicht weiter behandelt.