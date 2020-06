Beidseitiges Kühlkonzept: Foto soll GeForce RTX 3080 zeigen

Aus dem chinesisches Chiphell-Form stammt ein Bild, welches das vermeintliche Design einer GeForce RTX 3080 zeigen soll. Es könnte sich dabei um das Referenzdesign handeln, aber auch um ein Boardpartner-Design. In jedem Fall scheint es sich bei der Grafikkarte um einen Prototypen zu handeln, wie man ihn in der Entwicklungsphase einer neuen Grafikkarte-Generation gerne sieht.

Sollte es sich tatsächlich um ein Bild einer GeForce RTX 3080 handeln, wäre dies aus vielerlei Hinsicht ein interessanter Einblick. Auf dem Bild ist die Karte von beiden Seiten zu sehen. Die Slotblende hilft bei der Orientierung. Auf den ersten Blick könnte man glauben, die Karte verfüge nur über einen Axialllüfter, allerdings befände sich dieser dann einmal am hinteren Ende der Karte und einmal direkt an der Slotblende. Stattdessen sind die beiden Axiallüfter offenbar einmal auf der Vorderseite (in diesem Fall direkt bei der Slotblende) und einmal auf der Rückseite (hinteres Ende der Karte) untergebracht.

Damit der hintere Lüfter allerdings seine Frischluft durch den Kühlkörper blasen kann, ist das PCB nicht so groß wie die komplette Karte, sondern endet früher – in etwa dort wo der hintere Lüfter sitzt. In jedem Fall wäre dies ein interessantes Kühldesign, was allerdings voraussetzt, dass die Karte auf der Rückseite eine Möglichkeit hat, ausreichend Frischluft anzusaugen. Zuletzt sah man bei der GeForce GTX 295 ein ähnliches Design. Das PCB der GeForce RTX 3080 scheint aber nicht nur kurz zu sein, sondern zudem auch eine irreguläre Keilform am hinteren Ende zu besitzen.

Aus dem Datacenter-Segment kennen wir irregulär geformte PCBs. Die EGX A100, interessanterweise mit GA100-GPU auf Basis der Ampere-Architektur, sieht eine runde Aussparung im PCB vor – auch hier um dem Kühler ausreichend Luft zu geben.

Auch das restliche Kühlkonzept gibt einen interessanten Einblick. Dort wo kein Lüfter vorhanden ist, zeigt sich ein Kühlkörper mit keilförmig verlaufenden Kühlfinnen.

Interessant ist auch, was nicht zu erkennen ist: Zusätzliche Stromanschlüsse. Diese können sich aufgrund des kürzeren PCB-Designs eigentlich nicht am hinteren Ende befinden, wenngleich wir auch solche Lösungen schon gesehen haben – beispielsweise bei der GeForce RTX 2060 Founders Edition. Auf der Stirnseite scheinen in jedem Fall keine Anschlüsse vorhanden zu sein.

Bisher gibt es noch keinerlei Bestätigung seitens NVIDIA, dass wir in diesem Jahr eine neue GeForce-Generation sehen werden. Alle bisher bekannten technischen Daten sind demzufolge reine Spekulation. Folglich sollte auch das Foto noch mit Vorsicht genossen werden, da seine Echtheit oder das, was es abbilden soll, nicht bestätigt werden kann.