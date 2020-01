Mehr Rechenleistung: GeForce RTX 2060 KO von EVGA mit TU104-GPU

Auf der CES zeigte EVGA die GeForce RTX 2060 KO, die kurzzeitig für Aufsehen sorgte, denn zunächst wurde davon ausgegangen, dass es sich um ein weiteres Modell der GeForce RTX 2060 handelt, welches NVIDIA als günstige Alternative vorstellen sollte. Doch es ist kein komplett neues Modell mit neuer GPU – zumindest nicht im eigentlichen Sinn. Stattdessen ist bisher EVGA nur der einzige Hersteller, der eine GeForce RTX 2060 in dieser Form anbieten kann.

Doch was ist das Besondere an der GeForce RTX 2060 KO? Bisher verwendet jedes Modell der GeForce RTX 2060 die TU106-200A-KA-A1-GPU. Auf der GeForce RTX 2060 KO findet sich aber der TU104-150-KC-A1, also eine Variante der TU104-GPU, wie sie auf der GeForce RTX 2070 (Super) zum Einsatz kommt. Es bleibt allerdings bei 1.920 Shadereinheiten, 240 Tensor-Kerne, 30 RT-Kerne, 120 Textureinheiten und einem 192 Bit breiten Speicherinterface für 6 GB GDDR6.

Dementsprechend zeigt die GeForce RTX 2060 KO in allen Spielen eine Leistung, die für ein solches Modell zu erwarten ist. GamersNexus bietet die entsprechenden Benchmarks im Video.

Doch es gibt auch eine Besonderheit in den Benchmarks, denn offenbar liefert die GeForce RTX 2060 KO in bestimmten Anwendungen eine deutlich höhere Leistung. Dies betrifft vor allem Blender mit CUDA-API und mit Optix unter Verwendung der RT-Kerne. Hier ist die Karte um 25 bis 33 % schneller, als dies zu erwarten wäre.

Offensichtlich verwendet NVIDIA hier also TU104-GPUs, bzw. liefert diese an EVGA, die aufgrund von Defekten nicht auf einer GeForce RTX 2070 verbaut werden können. Diese werden dementsprechend beschnitten, um den Spezifikationen der GeForce RTX 2060 zu entsprechen. Doch diese Anpassung scheint nicht alle Funktionseinheiten gleichwertig zu betreffen und dementsprechend bleiben einige RT-Kerne oder FP32-Einheiten mehr aktiv, als dies der Fall sein sollte für eine GeForce RTX 2060.

GamersNexus hat bei NVIDIA angefragt, ob die erhobenen Leistungswerte in dieser Form zutreffend sind. Dies wurde bestätigt, wenngleich man keine Details liefert, wie dies zu begründen ist. Ob auch weitere Hersteller eine GeForce RTX 2060 mit TU104-GPU anbieten werden, ist nicht bekannt.