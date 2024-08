Werbung

NZXT bringt mit dem H5 Flow (2024) ein neues Gehäuse auf den Markt. Dabei ist dieses Modell eine Weiterentwicklung, die vor allem bei der Kühlung verbessert worden sein soll.

Man kennt ein solches Vorgehen schon vom H7. Das kam ursprünglich 2022 auf den Markt und erhielt 2024 ein Update. Wir haben es als H7 Flow RGB (2024) getestet. Auch das H5 wurde 2022 eingeführt - wir hatten seinerzeit das H5 Flow in der Redaktion. Für die 2024er-Neuauflage will NZXT vor allem das Kühlsystem optimiert haben.

Das H5 Flow ist ein kompaktes ATX-Gehäuse, das bei Maßen 225 x 465 x 430 mm (B x H x T) vergleichsweise platzsparend ausfällt. Das "Flow" im Produktnamen verrät bereits, dass es einen möglichst ungehinderten Airflow ermöglichen soll. Dafür setzt NZXT an der Front, am Deckel und seitlich Meshflächen ein. Beim regulären H5 Flow (2024) sind zwei F120Q-Lüfter vormontiert - je einer als Front- und einer als Hecklüfter. Einen anderen Weg geht NZXT beim H5Flow RGB. Hier wird zusätzlich zum unbeleuchteten F120Q hinten ein F360 RGB Core als Frontlüfter verbaut. Was NZXT als 360-mm-Lüfter bezeichnet, sind die Rotoren von drei 120-mm-Lüftern in einem einzigen, gemeinsamen Lüfterrahmen. Maximal ist Platz für acht 120-mm-Lüfter.

Alternativ kann auch ein 360-mm-Frontradiator verbaut werden. Unter dem Deckel findet ein 240- oder auch 280-mm-Radiator Platz (280 mm bei Nutzung von Low-Profile-RAM). Der CPU-Kühler darf maximal 17,5 cm hoch und die Grafikkarte maximal 41 cm lang sein. Kabelkanäle, Haken und Riemen sollen das Kabelmanagement erleichtern. Im Deckel stehen einmal USB-C, einmal USB 3.0 und eine kombinierte Audiobuchse bereit.

NZXT bietet H5 Flow und H5 Flow RGB jeweils in Schwarz und in Weiß an. Man nennt bisher die US-Preise. Das H5 Flow soll 94,99 Dollar kosten, für die RGB-Variante werden hingegen 119,99 Dollar aufgerufen. Wer sich kein eigenes System zusammenstellen und zusammenbauen möchte, der kann das neue NZXT-Gehäuse ab Herbst auch in vorgefertigten und individuellen Konfigurationen von NZXT kaufen.

Wir haben bereits ein Testsample erhalten und werden demnächst einen ausführlichen Test zum H5 Flow RGB (2024) veröffentlichen. Die Bilder in dieser News zeigen bereits unser Testsample.