ausgepackt & angefasst: Ssupd Meshlicious - maximale Luftigkeit

Lian Lis Schwestermarke Ssupd hat mit dem Meshlicious ein außergewöhnliches Mini-ITX-Gehäuse auf den Markt gebracht. Das vertikal orientierte SFF-Modell wurde mit Mesh so luftig gestaltet, dass es auf eine besonders effektive Kühlung hoffen lässt.

Denn gerade bei solchen Kompaktgehäusen ist die Kühlung oft eine Herausforderung. Der dichtgepackte Innenraum bremst den Luftstrom und oft muss man schon bei den Lüfterplätzen mit Einschränkungen leben. Im Ssupd Meshlicious soll Mesh an Front, Seiten und Deckel die Kühlung erleichtern. Hinter der Front können zwei 120- oder selbst 140-mm-Lüfter montiert werden. Und auch ein 240- oder 280-mm-Radiator findet dort Platz. Weniger großzügig ist das Meshlicious allerdings bei der maximalen CPU-Kühlerhöhe. Wer einen Luftkühler nutzen möchte, muss zu einem flachen Top-Blow-Modell zurückgreifen. Dafür kann hinter dem Mainboardtray aber eine lange High-End-Grafikkarte vertikal platziert werden.

Wer mit einer kürzeren, horizontal ausgerichteten Grafikkarte (max. 21,1 cm) oder einer integrierten GPU Vorlieb nimmt, der kann einen Laufwerkskäfig mit Platz für vier 2,5- oder zwei 3,5-Zoll-Laufwerke nutzen. Ansonsten stehen immer noch zwei 2,5-Zoll-Laufwerksplätze am Boden und einer am Mainboardtray zur Verfügung. Letzterer setzt aber wiederum voraus, dass man ein SFX-(L)-Netzteil und kein ATX-Netzteil nutzt - was prinzipiell nämlich auch möglich wäre. Für seine Größe von 166,4 x 360 x 245 mm (B x H x T) eröffnet das Ssupd Meshlicious also allemal beachtliche Nutzungsmöglichkeiten. Im Video stellen wir das Gehäuse noch näher vor und zeigen es auch im Größenvergleich mit einem Fractal Design Torrent Nano. Der ausführliche Test wird bald folgen.

Käufer haben die Wahl zwischen schwarzer und weißer Lackierung, PCIe-3.0- oder PCIe-4.0-Riserkabel und Varianten mit Mesh- oder Glasseitenteil. Uns wurde von Caseking ein weißes Meshlicious Full Mesh PCIE 4.0 Edition zur Verfügung gestellt, also die Variante mit Meshseitenteilen und PCIe-4.0-Riserkabel. Sie wird für 149,90 Euro angeboten.



Abschließend noch die Eckdaten des Ssupd Meshlicious in der Übersicht:

Eckdaten:

Bezeichnung: Ssupd Meshlicious Full Mesh PCIE 4.0 Edition

Material: Stahl Maße: 166,4 x 360 x 245 mm (B x H x T) Formfaktor: Mini-ITX Laufwerke: 2x 2,5 Zoll (Boden), 1x 2,5 Zoll (MB-Tray, bei Verwendung eines SFX-Netzteils), 2x 3,5 oder 4x 2,5 Zoll (Laufwerkskäfig, bei horizontaler Grafikkarte) Lüfter: 2x 120/140 mm (Front, optional) Radiatoren (maximal laut Hersteller): Front: 240/280 mm, max. Maße: 320 x 142 x 62 mm (L x B x H, mit Lüftern nach innen) bzw. 320 x 152 x 62 mm (mit Lüftern nach außen) CPU-Kühlerhöhe (maximal laut Hersteller): 73 mm (mit max. 3-Slot-GPU) oder 53 mm (mit 4-Slot-GPU) Grafikkartenlänge (maximal laut Hersteller): bei vertikalem Einbau: 336 x 155 mm (L x B), 4-Slot (83 mm)

bei horizonzalem Einbau: 211 mm (ohne vorderseitigen Radiator) Gewicht: etwa 3,7 kg Preis: 149,90 Euro (für die getestete Variante)