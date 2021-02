Ssupd Meshlicious: Luftiger kann ein Mini-ITX-Gehäuse kaum sein

Luftige Mesh-Gehäuse liegen gerade im Trend. Doch was Ssupd beim Mini-ITX-Modell Meshlicious anstellt, sorgt für ein neues Maß an Luftigkeit - und lässt hoffen, dass die Hardware im Kompaktgehäuse besonders effektiv gekühlt werden kann.

Den meisten Lesern dürfte die Marke Ssupd bisher unbekannt sein. Dabei handelt es sich aber um eine Schwestermarke von Lian Li. Der Gründer und Chef-Designer SSu hat in der Vergangenheit für Lian Li gearbeitet und war dort ebenfalls Chef-Designer. Mit dem Meshlicious wurde als erstes Projekt ein Mini-ITX-Gehäuse entwickelt, das seinem Namen alle Ehre macht. Alle Gehäuseseiten bis auf ein Seitenteil zeigen sich stark perforiert (Mesh- und Glasseitenteile soll es auch als optionales Zubehör geben). Front, Deckel und ein Seitenteil zeigen sich sogar komplett als Lochgitter. Ssupd nutzt Stahl und Glas, auf Aluminium wird trotz der Nähe zu Lian Li verzichtet.

Das 166,4 x 360 x 245 mm (B x H x T) große Meshlicious ragt vor allem in die Höhe. Die Grafikkarte findet hinter dem Mainboardtray Platz, wird also per Riserkabel angebunden. Sie kann je nach Länge horizontal oder vertikal ausgerichtet werden. Maximal möglich ist die Nutzung einer 33,4 cm langen und 15,5 cm breiten Grafikkarte. Beim CPU-Kühler ist das Meshlicious weniger großzügig. Bei einer 3-Slot-Grafikkarte darf der CPU-Kühler maximal 7,3 cm hoch sein, bei einer (exotischen) 4-Slot-Grafikkarte nur noch 5,3 cm. Allerdings bietet sich mit dem 280/240-mm-Radiatorenplatz in der Front ohnehin die Nutzung einer Wasser- bzw. AiO-Kühlung an. Alternativ lassen sich zwei 120- oder 140-mm-Lüfter als Frontlüfter einsetzen.

Das Meshlicious kann wahlweise mit ATX-, SFX-L- oder SFX-Netzteil genutzt werden. Die maximale Netzteillänge wird mit 17 cm angegeben. Platziert wird das Netzteil am Boden der Mainboardkammer. Bei Nutzung einer langen Grafikkarte stehen drei 2,5-Zoll-Laufwerksplätze zur Verfügung. Wird nur eine kurze Grafikkarte genutzt, können maximal sieben 2,5-Zoll-Laufwerke untergebracht werden. Alternativ können sogar zwei 3,5-Zoll-Laufwerksplätze bei horizontal ausgerichteter, kurzer Grafikkarte genutzt werden. Das I/O-Panel im Deckel stellt je einmal USB Typ-C 3.1 Gen 2 und USB 3.0 bereit.



In den USA laufen aktuell die Vorbestellungen für das Ssupd Meshlicious über newegg. Die Auslieferung soll ab Mitte März starten. Das schwarze Basismodell ohne Riserkabel wird dort für 109,99 Dollar angeboten, die Variante mit PCIe-4.0-Riserkabel soll 164,99 Dollar kosten. Nach Ablauf der Vorbestellphase plant Ssupd mit Verkaufspreisen von 119 bzw. 179 Dollar. Zumindest das Basismodell soll es dann auch in Weiß geben. Unklar ist aktuell allerdings, ob und wann das Ssupd Meshlicious auch in Europa erhältlich wird.

Optimum Tech konnte das Ssupd Meshlicious schon Ende 2020 in einem Video vorstellen und zeigte sich sehr angetan vom luftigen Mini-ITX-Gehäuse: