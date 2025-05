Werbung

Kingston hat mit der FURY Renegade G5 eine neue SSD vorgestellt, die mit den aktuell maximal möglichen Geschwindigkeiten und Effizienz aufwarten soll. Dafür nutzt sie den aktuellen PCIe-Gen5-Standard in Kombination mit einem SM2508-Controller von Silicon Motion. Dieser wird in 6 nm gefertigt, der Flash-Speicher basiert auf 3D-TLC-NAND, womit Lesegeschwindigkeiten von bis zu 14.800 MB/s und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 14.000 MB/s möglich gemacht werden. Ergänzt wird dies durch bis zu 2,2 Millionen IOPS bei zufälligen 4K-Zugriffen, was insbesondere für datenintensive Anwendungen, Content Creation und Gaming wichtig sein kann.

Die SSD ist in den Kapazitätsvarianten 1 TB, 2 TB und 4 TB erhältlich. Jede dieser Varianten kommt dabei mit spezifischen Performancewerten daher. So bietet etwa das 1-TB-Modell bis zu 14.200 MB/s Lesen und 11.000 MB/s Schreiben sowie eine Lebensdauer von 1,0 PB TBW. Die 2-TB- und 4-TB-Modelle erreichen beide bis zu 14.700 bzw. 14.800 MB/s Lesen und 14.000 MB/s Schreiben mit TBW-Werten von 2,0 und 4,0 PB.

Für ein effizientes Wärmemanagement soll das fortschrittliche thermische Design mit einem unabhängigen Buck-IC für gleichmäßige Leistungsaufnahme und einem stromsparenden DDR4-DRAM-Cache sorgen. Die SSD basiert zudem auf einer 12-Lagen-Platine, was die Signalqualität verbessern und zur Datenintegrität beitragen soll. Der kompakte M.2-2280-Formfaktor erlaubt dazu eine einfache Integration in bestehende Systeme und ist abwärtskompatibel zu PCIe Gen3 und Gen4.

Im Betrieb verbraucht die SSD laut Hersteller abhängig vom Modell zwischen 6,6 und 9,5 W bei maximaler Last, wobei der Durchschnittsverbrauch bei lediglich 0,27 W liegen soll. Die Kingston FURY Renegade G5 ist auf eine mittlere Betriebsdauer von zwei Millionen Stunden ausgelegt.

Mit einer fünfjährigen Garantie und kostenlosem technischen Support richtet sich die Kingston FURY Renegade G5 an Enthusiasten und professionelle Anwender, die maximale Leistung, lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit in einem kompakten Speicherformat erwarten. Sie eignet sich primär für Desktop- und Notebook-Systeme, ist jedoch nicht für den Einsatz in Serverumgebungen vorgesehen. Die Kingston FURY Renegade G5 ist ab sofort ab 179,89 Euro erhältlich.