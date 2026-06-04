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Auf dem Messestand von G.Skill zur Computex 2026 gibt es wieder eine Reihe von Speicherdemos zu sehen. Dieses Mal geht es aber nicht um die höchsten Taktraten, auffälliger ist der Fokus auf die Spannung. So hat man unter anderem ein System mit CU-DIMM-Speicher aufgebaut, das Taktraten von 9.200 MHz mit Timings von CL74-74-74-148 erreicht und dabei nur mit 1,1 V betrieben wird. Wir haben bereits in einer News darüber berichtet. Damit rückt man in einen Taktbereich vor, der sonst nur mit OC-Aufbauten erreicht wurde, und bleibt trotzdem effizient.

Dabei kamen zwei CU-DIMM-Module mit jeweils 16 GB und einer Gesamtkapazität von 32 GB zum Einsatz, die auf dem MSI MEG Z890 GODLIKE (Test) gemeinsam mit einem Intel Core Ultra 7 270K Plus (Test) betrieben wurden. G.Skill betonte zudem, dass es sich bei der MSI-Platine um ein üppig ausgestattetes Mainboard mit vier Speicherbänken handelt, da für solche Versuche zuletzt immer nur abgespeckte und auf Overclocking getrimmte Platinen im Zwei-DIMM-Design verwendet wurden.

Dass Arbeitsspeicher zur Computex nicht nur über Takt und Spannung geht, zeigt parallel AMD. Mit dem erweiterten EXPO Ultra Low Latency, kurz EXPO ULL, sollen DDR5-Profile stärker auf Latenzen getrimmt werden. AMD hatte bei eigenen Tests mit einem Ryzen 7 9700X in mehr als 30 Spielen bis zu 13 % höhere durchschnittliche Bildraten gegenüber DDR5-5600 nach JEDEC-Vorgabe und bis zu 15 % bessere 1-%-Lows gemessen. Entsprechende Vergleichssysteme mit hauseigenem Trident-Z5-Speicher sind hier natürlich mit am Start. In den kommenden Wochen will G.Skill als offizieller Speicherpartner für EXPO ULL immer mehr seiner Module dafür validieren und zertifizieren.

Ein weiteres spannendes Highlight ist Cooler Masters MasterDIMM. Während hier Speicherchips von G.Skill zum Einsatz kommen, schnallt Cooler Master einen aktiven Kühler auf und verspricht so bis zu 15 °C niedrigere Temperaturen. Genannt werden unter anderem Varianten bis DDR5-6000 CL26 mit AMD EXPO und bis DDR5-8400 per Intel XMP 3.0. Dazu kommen unterschiedliche Ausbaustufen bis 128 GB. Die Lautstärke soll bei unter 35 dB(A) liegen.