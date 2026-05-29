Werbung

Intels LGA1851-Plattform ist in Verbindung mit den DDR5-CUDIMMs für hohe Speichertaktraten bekannt und so sind Taktraten oberhalb von 4.500 MHz für eben 9.000 MT/s keine Seltenheit mehr, sofern alle Komponenten, wie das Mainboard, die CPU (genauer der IMC) und eben die Speichermodule gut harmonieren und mitspielen wollen. Auf MSIs MEG Z890 GODLIKE (Test) hat G.Skill ein neues DDR5-CUDIMM-Kit mit 32 GB (2x 16 GB) gestestet und einen Stresstest absolviert. Die erreichten 9.200 MT/s sind nicht überraschend, dafür aber die nötige Spannung von lediglich 1,1 Volt.

Anhand der Pressemitteilung von G.Skill, die wir per E-Mail erhalten haben, wurden die ICs ausgiebig selektiert, was bei diesem Umstand auch nicht verwunderlich ist. Als Grundlage diente das MSI MEG Z890 GODLIKE, das das Flaggschiff-Mainboard für Intels LGA1851-Prozessoren darstellt und vier DDR5-UDIMM-Speicherbänke mitbringt. Den Angaben von G.Skill nach sind DDR5-9200 bei vier vorhandenen RAM-Bänken nicht selbstverständlich und eher die Domäne von High-End-Mainboards mit beabsichtigt nur zwei Speicherbänken. Als Beispiel dienen das MEG Z890 UNIFY-X oder auch das ASUS ROG Maximus Z890 Apex.

Der Taktgeber im Sockel LGA1851 war Intels Core Ultra 7 270K Plus (Test). Ob die CPU ebenfalls selektiert wurde, ist aus der Pressemitteilung nicht ersichtlich, aber laut dem Screenshot handelte es sich um ein Engineering Sample. Auf dem Screenshot ist zu sehen, dass das Speicherkit mit 4.600 MHz lief, was eben in 9.200 MT/s oder auch DDR5-9200 resultiert. Im BIOS war zudem der Gear-4-Mode und nicht der schnellere Gear-2-Mode aktiv, sodass es sich um ein IMC- und Speichertaktverhältnis von 1:4 handelt. Die Latenzen waren mit CL74-74-74-148 alles andere als straff, aber in diesem Fall ging es lediglich um hohen Speichertakt bei möglichst wenig VDD. Und diese lag laut HWINFO64 bei 1,1 Volt, was der JEDEC-Wert für den DDR5-Arbeitsspeicher ist.

Interessant ist, wie viel Speichertakt drin wäre, wenn man auch die VDD- und VDDQ-Spannung entsprechend anhebt. Doch dies steht auf einem anderen Blatt. G.Skill wollte aufzeigen, wie viel Leistung möglich ist, wenn VDD(Q) bei 1,1 Volt verbleiben. Noch interessanter dürfte sein, ob und wann es selektierte Speicherkits für Konsumenten zu kaufen geben wird, wobei man sich dann besser nicht den Preis anschauen möchte. In der kommenden Woche wird G.Skill auf der Computex in Taipeh einen Live-Betrieb vorstellen. Selbstverständlich werden auch wir direkt auf der Messe unterwegs sein, für unsere Leser zahlreiche Neuigkeiten festhalten und auch dem G.Skill-Stand einen Besuch abstatten.