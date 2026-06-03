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Trotz der anhaltend hohen Speicherpreise sind es gerade die Speicherhersteller, die auf der diesjährigen Computex einige Neuigkeiten mitgebracht haben. Zu diesen gehört auch Origin Code. Bereits vor einigen Wochen wurden die DDR5-Kits mit niedrigen Latenzen und Wasserkühlung mit Display von Origin Code angekündigt. Nun konnten wir uns diese auf dem Messestand anschauen.

Auf einem Intel-System wurde das Dual-Channel-Kit mit 4R CUDIMM gezeigt. Die Gesamtkapazität wird hier über 2x 128 GB erreicht. Die einzelnen Module sind in vier Ranks organisiert. Aktuell wird dies nur von den Speichercontrollern der Core-Ultra-200-Serie unterstützt. Ein Ryzen-System arbeitet damit nur im Bypass-Modus. Alle Speicherhersteller, mit denen wir gesprochen haben, sagen, dass AMD erst mit der kommenden Ryzen-Generation die 4R-DDR5-Module unterstützen wird.

Ein 4R-DDR5-Modul (Quad-Rank-DIMM) ist intern in vier logisch getrennte Speicher-Ranks unterteilt . Ein Rank ist dabei keine einzelne Speicherchip-Einheit, sondern eine aus mehreren DRAM-Chips bestehende logische Organisationseinheit, die gemeinsam ein 64-Bit breites Dateninterface (bei ECC 72 Bit) bereitstellt. Typischerweise setzt sich ein Rank aus mehreren x8- oder x4-organisierten DRAM-Chips zusammen, die zusammen so verschaltet sind, dass sie vom Speichercontroller als eine zusammenhängende Speichereinheit adressiert werden können.

Bei 2x 128 GB an schnellem DDR5-Speicher wird man sich recht einfach vorstellen können, dass dieser Spaß nicht ganz günstig wird. Das Kit von Origin Code mit DDR5-8000 CL42-57-57-108 bei 1,4 V soll beispielsweise 3.000 US-Dollar kosten.

Erschwinglicher sollen die Kits der Vortex-Serie sein. Optional ist außerdem ein Wasserkühlmodul für den Arbeitsspeicher erhältlich, das die Temperaturentwicklung deutlich senken soll. Es verfügt über zwei Einlässe und einen Auslass mit G1/4-Anschlüssen und ist damit in klassische Custom-Wasserkreisläufe integrierbar. Zusätzlich ist ein integriertes Display mit einer Auflösung von 222 × 480 Pixeln bei 60 Hz vorhanden, das zur visuellen Aufwertung individueller Builds dient. Das Vortex-Wasserkühlungsmodul ist dabei ausschließlich mit den Vortex-Speichermodulen von Origin Code kompatibel.

Die Vortex-Serie selbst wird in Kapazitäten von 32 bis 256 GB angeboten. Die Datenraten liegen zwischen 6.000 und 8.000 MT/s, wobei die 8.000 MT/s bei ausgewählten Kits als sekundäres EXPO-Profil hinterlegt sind.

Angeboten werden die folgenden Kits:

32 GB (2x 16 GB), 6.200 MT/s, CL26

48 GB (2x 24 GB), 6.000 MT/s, CL26, zweites EXPO-Profil: 8.000 MT/s, CL36

48 GB (2x 24 GB), 6.200 MT/s, CL28

96 GB (2x 48 GB), 6.000 MT/s, CL26, zweites EXPO-Profil: 8.000 MT/s, CL36

192 GB (4x 48 GB), 6.000 MT/s, CL26

256 GB (4x 64 GB), 6.000 MT/s, CL30

AMD EXPO ULL

Mit EXPO ULL stellt AMD zur Computex eine Erweiterung der EXPO-Profile vor. ULL steht dabei für Ultra Low Latency und auch Origin Code wird entsprechende Module anbieten. Bei EXPO ULL werden vor allem die Subtimings weiter optimiert und entsprechend in den Profilen hinterlegt, was vor allem den Ryzen-Prozessoren von AMD zugutekommen soll. Von um 4 % höheren FPS ist bei AMD die Rede.

Auf einem System mit Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition wird der Betrieb mit DDR5-6200 CL28-35-35-76 bei 1,35 V auf einem ASUS ROG Crosshair X870E Dark Hero gezeigt. Die Kits mit EXPO ULL sollen auch von anderen Herstellern in Kürze erhältlich sein. Die Kapazität wird in gewisser Weise vorgeben, wo sich diese Kits preislich einsortieren werden.

ROG Certified

Biwin wird einer der Hersteller sein, die bestimmte Kits als "ROG Certified" auf den entsprechenden Mainboards von ASUS anbieten werden. Zu sehen gab es ein Kit mit 32 GB Gesamtkapazität mit 6.000 MT/s und Timings von CL30-38-38-76 bei 1,45 V. Mit dem entsprechenden Profil auf dem ROG-Mainboard fallen die Latenzen denn auf CL28.

M560 PCIe-5.0-SSD

Zu guter Letzt stellte Biwin noch eine Einsteiger-Lösung für PCI-Express 5.0 vor. Die M560 ist mit einem entsprechenden Controller ausgestattet und soll Transferraten von 11 bzw. 10 GB/s erreichen können. Auf einen DRAM-Cache muss man in dieser Variante aber verzichten. Dafür soll die M560 mit 1 und 2 TB an Kapazität vergleichsweise günstig angeboten werden. Einen konkreten Preis können wir aktuell aber nicht nennen.