Werbung

Die Taktschraube für DDR5 wurde weiter nach oben gedreht. Der neue Rekord (HWBot-Ergebnis) für den Takt eines einzelnen DDR5-Moduls liegt nun bei 6.661,4 MHz, was DDR5-13322 entspricht. Gebrochen wurde der Rekorde vom deutschen Overclocker CENS. Er übernimmt den Spitzenplatz für den schnellsten Arbeitsspeicher, der bisherige Rekord lag bei 13.020 MT/s.

Für den Rekord verwendet wurde ein DDR5-Modul aus dem Hause G.Skill. Genauer gesagt handelt es sich um Trident Z5 UDIMM (F5-8000J3848F24GX2-TZ5K), aus einem 48-GB-Kit, der für DDR5-8000 und Timings von CL38-48-48-128 selektiert wurde.

Beim Rekordversuch kam dieser beim erwähnten Takt von 6.661,4 MHz auf Timings von 68-127-127-127-2.

Die weiteren Komponenten bestanden aus einem ASUS ROG MAXIMUS Z890 APEX mit einem Intel Core Ultra 9 285K. Die wichtigen Komponenten wie der Prozessor und auch das Speichermodul wurden mittels flüssigem Stickstoff gekühlt.

Praxisrelevant sind solche Ergebnisse natürlich nicht. Einerseits spricht die Kühlung natürlich dagegen und auf der anderen Seite sind solche extremen Taktrekorde nur im Single-Channel-Betrieb möglich.