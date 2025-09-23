News
#RAM #Arbeitsspeicher #DDR5 #Weltrekord

13.020 MT/s

Neuer Rekord bei DDR5-Speicher

Neuer Rekord bei DDR5-Speicher
Overclocker SaltyCroissant hat einen neuen, noch nicht von HWBOT validierten Weltrekord für DDR5-Speicher aufgestellt. Präsentiert hat er seine Ergebnisse bisher nur auf Facebook. Erreicht wurden 13.020 MT/s, bzw. ein Speichertakt von 6.510 MHz bei Timings von 68-128-128-256-1500-2T. Damit dürfte auch deutlich sein, dass es hier um den maximalen Takt ging und weniger um gut ausgewogene Timings.

Die DDR5-Module stammten von Cosair und aus der Vengeance-Serie. Diese verfügen über eine Kapazität von 24 GB. Weitere Details zu den Modulen gibt es nicht. An weiteren Komponenten zum Einsatz kam ein Mainboard von Gigabyte mit Z890-Chipsatz. Welcher Prozessor verwendet wurde, ist nicht bekannt.

DDR5-Rekord bei 13.020 MT/s

Sobald wir weitere Details und validierte Informationen haben, reichen wir diese nach. Mit 6.460 MHz bzw. 12.920 MT/s hält SaltyCroissant aktuell schon den Rekord auf HWBOT.

