Bereits auf der Computex im vergangenen Jahr, aber noch einmal verstärkt in diesem Jahr präsentierten die Speicherhersteller in Zusammenarbeit mit den Mainboardpartnern lauffähige Systeme mit CAMM2-Modulen. Aber so richtig abheben will das Ökosystem nicht, was vermutlich auch damit zusammenhängt, dass sich die Kunden nicht auf einen neuen Standard festlegen wollen, wenn dessen Vorteile noch nicht so wirklich erkennbar sind und der Wechsel weg von einer etablierten Technologie ohnehin eher schwerfällt.

Auf der Computex 2025 auffällig war: Die Speicherhersteller wollen die Kapazität der CAMM2-Module erhöhen, die bisher gezeigten Konzept-Mainboards können aber nur die kleineren Module aufnehmen.

Zusammen mit dem ASUS-ROG-Team demonstriert G.Skill die Übertaktung eines CAMM2-Moduls auf 10.000 MT/s. Dazu verwendet wurde ein ASUS ROG Maximus Z890 Hero CAMM2 zusammen mit einem Intel Core Ultra 7 265K.

Das CAMM2-Modul hatte eine Kapazität von 64 GB, was für viele Anwender auf dem Desktop sicherlich ausreichend sein dürfte. Das ASUS ROG Maximus Z890 Hero CAMM2 scheint aber auch Platz für die größeren Module zu haben.

Der Screenshot zeigt bei einem effektiven Takt von 5.000 MHz Timings von CL52-70-70-160 bei einer Spannung von 1,45 V. Unter Last soll das CAMM2-Modul offenbar eine Temperatur von 70 °C erreicht haben. Ob eine Kühlung, und sei es auch nur ein kleiner Luftstrom mittels Lüfter, verwendet wurde, ist nicht bekannt.

Die offene Frage ist weiterhin: Soll CAMM2 zu einer Alternative zu den bisher verwendeten DIMMs etabliert werden und wie könnte dies gelingen?