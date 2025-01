Valve will die Installation bald auf anderen Handhelds ermöglichen

Aus Sicht vieler Nutzer leiden die meisten Gaming-Handhelds darunter, dass Windows als Betriebssystem genutzt wird. Laut Valve soll das hauseigene SteamOS aber schon bald zur Installation auf anderen Handhelds angeboten werden.

SteamOS ist eine von Valve entwickelte Linux-Distribution, die unter anderem für das hauseigene Steam Deck genutzt wird. Viele andere Gaming-Handhelds nutzen hingegen Windows – und das ist weniger auf den Einsatz auf einem Handheld optimiert. Laut The Verge könnte sich SteamOS 2025 zunehmend als Handheld-Betriebssystem verbreiten. Das deutete bereits die Vorstellung des Lenovo Legion Go S mit SteamOS an - dem ersten Third-Party-Handheld mit SteamOS. Valve soll planen, nach Ende März eine Beta von SteamOS für andere Handhelds bereitzustellen. Für welche Modelle genau, wird allerdings noch nicht kommuniziert. Naheliegend wäre z.B. der ROG Ally von ASUS.

Für Valve ist wichtig, dass SteamOS als einheitliche Plattform weiterentwickelt wird. So wird auf dem Lenovo Legion Go S das gleiche SteamOS-Image laufen wie auf dem Steam Deck. Dadurch werden Nutzer des Lenovo-Handhelds die gleichen Updates und vorgespeicherten Shader erhalten. Für weitere Partnerschaften wünscht sich Valve entsprechend eine gewisse Standardisierung bei Boot Manager und BIOS sowie eine Zusammenarbeit bei Firmware-Updates. Bisher arbeitet man offiziell aber erst einmal nur mit Lenovo zusammen.

Zu Gerüchten über neue Valve-Hardware wie einen Steam Controller 2 wollte sich Valve gegenüber The Verge nicht äußern.