Nachdem MSI vor etwa zwei Jahren seinen ersten Gaming-Handheld präsentierte, welcher anfangs auf Basis von Meteor Lake leider Schwächen bei der Hardware offenbarte und ein Jahr später mit dem Claw 7 AI+ und dem Claw 8 AI+ auf Lunar Lake wechselte, gibt es nun die erste Version mit AMD-Unterbau.

Im Rahmen der Computex 2025 kündigte MSI den Claw A8 an. Dieser setzt als erstes Modell der Claw-Reihe auf AMD-Technik und wird von einem AMD Ryzen Z2 Extreme samt integrierter Radeon-Grafik angetrieben. Dieser ist einer der schnellsten Handheld-Prozessoren der Chipschmiede und bietet CPU-seitig acht Zen-5-Kerne sowie 16 Compute-Units mit RDNA-3.5-Architektur auf Grafikseite an. Damit dürfte vor allem in Kombination mit den bekannten Upscaling-Techniken deutlich mehr Gaming-Leistung zur Verfügung stehen und MSI zieht mit der Konkurrenz wie beispielsweise von ZOTAC gleich. Technisch gibt es ansonsten noch bis zu 24 GB LPDDR5X-Arbeitsspeicher mit 8.000 MHz und Platz für eine schnelle NVMe-SSD. Letztere lässt sich nach dem Öffnen des Gehäuses einfach aufrüsten.

Der integrierte Touchscreen kommt auf eine Diagonale von 8 Zoll, löst nativ mit 1.920 x 1.200 Bildpunkten auf und arbeitet mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz. Weiterhin will MSI das Kühlsystem optimiert und dank 80-Wh-Akku die Laufzeiten verbessert haben. Die Bedienelemente entsprechen denen des Schwestermodells Claw 8 AI+ und bieten unter anderem Hall-Effekt-Joysticks und -Trigger sowie zwei programmierbare Makrotasten auf der Unterseite.

Optisch soll der Claw A8 ebenfalls Akzente mit den Farbvarianten Weiß und Neon Grün setzen. Auf der Computex 2025 zeigt MSI zudem weitere Farbstudien. Besucher können das Gerät vor Ort unter anderem mit speziellen Designs zu Street Fighter 6 oder Kunitsu-Gami ausprobieren. Der Marktstart der AMD-Claw-Variante ist für den Sommer geplant. Bis dahin will man erste Preise kommunizieren.

Gegenüberstellung der mobilen Konsolen

MSI Claw 7 AI+ MSI Claw 8 AI+ MSI Claw A8 BZ2EM Modell Core Ultra 7 258V

Core Ultra 7 256V Core Ultra 7 258V

Core Ultra 7 256V Ryzen Z2 Extreme CPU 4P+4E-Kerne

bis zu 4,8 GHz 4P+4E-Kerne

bis zu 4,8 GHz 8x Zen 5

bis zu 5,0 GHz GPU Xe2-Architektur

8 Xe2-Kerne Xe2-Architektur

8 Xe2-Kerne RDNA-3.5-Architektur

16 CUs Arbeitsspeicher 16 GB LPDDR5X-8533

32 GB LPDDR5X-8533 16 GB LPDDR5X-8533

32 GB LPDDR5X-8533 bis zu 24 GB LPDDR5X-8000 Display 7 Zoll

1.920 x 1.200 Pixel

120 Hz 7 Zoll

1.920 x 1.200 Pixel

120 Hz 8 Zoll

1.920 x 1.200 Pixel

120 Hz Speicherkapazität 512 GB SSD 1 TB SSD 1x M.2 2280 SSD Abmessungen 290 x 117 x 21 mm 299 x 126 x 24 mm 300 x 126 x 24 mm Gewicht 675 g 795 g 765 g Akkukapazität 54,5 Wh 80 Wh 80 Wh Betriebssystem Windows 11 Windows 11 Windows 11 Preis 799 US-Dollar 899 US-Dollar unbekannt

Außerdem bringt MSI die Claw 8 AI+ zur Computex in einer neuen Polar-Tempest-Edition. Die High-End-Variante des Claw-Flaggschiffmodels ist mit edlen weißen Handgriffen ausgestattet und bietet eine größere 2-TB-SSD sowie Intel-Core-Ultra-7-258V-Prozessor. Die neue Special Edition wird voraussichtlich ab Juni 2025 in Deutschland zu einem Preis von 1.099 Euro erhältlich sein.