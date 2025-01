Werbung

Nachdem ZOTAC im Sommer zur Gamescom seinen ersten Gaming-Handheld präsentierte und dabei vor allem beim Display und den Eingabemöglichkeiten für Herausstellungsmerkmale sorgte, zeigt man zur CES 2025 einen leistungsstärkeren Nachfolger. Und der hat es durchaus in sich.

Zwar erinnert die gezeigte ZOTAC Zone von der Aufmachung her an das aktuelle Modell, kommt jedoch in einem hellen, weißen Farbton daher. Das Steuerkreuz sorgt mit seiner dunkelgrauen Farbgebung für einen guten Kontrast. An der Anordnung der Steuerknüppel oder der Tasten hat ZOTAC keine Änderungen vorgenommen, genau wie bei der RGB-Beleuchtung, welche ebenfalls für ein bisschen Abwechslung im ansonsten doch schlicht gehaltenen Design sorgt und das Gerät zu einem echten Hingucker macht.

Das Display bleibt mit einer Diagonalen von 7 Zoll, der Auflösung von 1.920 x 1.080 Bildpunkten und der Bildwiederholfrequenz von 120 Hz sowie der AMOLED-Technik mit bis zu 800 Nits unverändert. Unter der Haube wechselt man den SoC, jedoch nicht auf den zur CES 2025 von AMD offiziell für solche Geräte vorgestellten Ryzen Z2, sondern auf einen AMD Ryzen AI 9 HX 370, was vor allem die Grafikausgabe erheblich beschleunigen dürfte.

Denn baute der Vorgänger hier noch auf einem AMD Ryzen 7 8840U mitsamt einer Radeon 780M auf, kommt nun eine integrierte Radeon 880M mit 16 Compute-Units aus der RDNA-3.5-Architektur zum Einsatz. Damit stehen eine moderne Architektur und mehr Shadereinheiten zur Verfügung. Auf Seiten der Prozessoreinheit gibt es zwölf Kernen und einen Boost-Takt von bis zu 5,1 GHz sowie eine integrierte NPU mit 50 TOPS. Die Standard-TDP liegt bei 28 W, wobei das Modell im Bereich von 15 bis 54 W konfiguriert werden kann.

Damit bekommt die ZOTAC Zone zumindest auf dem Papier ein beachtliches Upgrade, selbst der AMD Ryzen Z2 aus dem kommenden Lenovo Legion Go 2 stellt weniger Einheiten bereit. Ob das mit Blick auf die Kühlung und Stromversorgung in der Realität so aber tatsächlich zutreffen wird, bleibt abzuwarten. Ansonsten stattet ZOTAC den kommenden Gaming-Handheld mit 32 GB LPDDR5X-Arbeitsspeicher und einer 1 TB großen NVMe-SSD aus, was beides einer Verdopplung gleichkommt. Dank microSD-Kartenslot bleibt der Speicher jedoch erweiterbar. Schade, dass man dem Gerät keinen größeren Akku spendiert, denn es bleibt vorerst bei 48,5 Wh.

Die neue ZOTAC Zone soll im Laufe des Jahres offiziell erscheinen. Dann wird man einen finalen Namen und Preise erfahren.