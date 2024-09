Werbung

Mit ASUS, MSI, ZOTAC und natürlich Valve haben in den letzten Wochen und Monaten viele große Namen aus der PC-Gaming-Industrie einen Handheld in ihrem Portfolio aufgenommen. Zur IFA 2024 in Berlin schließt sich diesem Trend nun auch Acer an. Am Nachmittag präsentierte man während einer Pressekonferenz das Acer Nitro Blaze 7.

Dieses soll zum einen fortschrittliche Technologie in einem kompakten Design vereinen, zum anderen aber auch erstklassiges Gaming für zuhause und unterwegs möglich machen. Tatsächlich sortiert man sich in Sachen Größe und Gewicht irgendwo zwischen den Konkurrenz-Modellen ein, geht bei der Hardware hier und da jedoch einen etwas anderen Weg.

So kommt das Gerät mit seinem 7 Zoll großen Display auf Abmessungen von 256 x 113,5 x 22,5 mm und ist somit von der Fläche her kompakter als die meisten anderen Handhelds, dafür ist es dicker als das MSI Claw, jedoch dünner als das Steam Deck. Mit einem Gewicht von 670 g sortiert sich das Nitro Blaze 7 dagegen im Mittelfeld ein.

Unter der Haube steckt ein AMD Ryzen 7 8840HS. Dieser ist zwar ähnlich stark konfiguriert wie beispielsweise der Ryzen 7 8840U Extreme, verfügt theoretisch aber über eine leicht höhere TDP von bis zu 30 W, womit die Performance hier marginal höher ausfallen könnte als bei ZOTAC, sofern Kühlung und Stromversorgung das möglich machen. Wie bei den Vergleichsmodellen mit AMD-Basis gibt es aber auch weiterhin acht bis zu 5,1 GHz schnelle Zen-5-Kerne sowie eine integrierte AMD Radeon 780M mit zwölf Compute-Units und RDNA-3-Architektur.

Mit 16 GB LPDDR5X-Arbeitsspeicher liefert man beim Speicher vergleichbares, mit einer bis zu 2 TB großen SSD bietet man jedoch das größte Speicherkapazität, wobei man die M.2-SSD oftmals selbst aufrüsten kann – vor allem bei der ZOTAC ZONE. Das Touch-Display kommt auf 7 Zoll, löst nativ mit 1.920 x 1.080 Bildpunkten auf und erreicht eine Bildwiederholfrequenz von bis zu 144 Hz. Bei den meisten anderen Geräten ist bei 120 oder gar nur 90 Hz Schluss. Es ist ein IPS-Panel mit vollständiger Abdeckung des sRGB-Farbraums sowie Unterstützung für AMDs FreeSync Premium.

Gegenüberstellung der mobilen Konsolen

Acer Nitro Blaze 7 MSI Claw ASUS ROG Ally Valve Steam Deck OLED ZOTAC ZONE Chip-Design Hawk Point Meteor Lake Phoenix Van Gogh Hawk Point Modell Ryzen 7 8840HS Core Ultra 7 155H Ryzen Z1 Extreme - Ryzen 7 8840U CPU 8x Zen 5

bis zu 5,1 GHz 6P+8E-Kerne

bis zu 4,8 GHz 8x Zen 4

bis zu 5,1 GHz 4x Zen 2

bis zu 3,5 GHz 8x Zen 5

bis zu 5,1 GHz GPU RDNA-3-Architektur

12 CUs Arc Graphics

8 Xe-Kerne RDNA-3-Architektur

12 CUs RDNA-2-Architektur

8 CUs RDNA-3-Architektur

12 CUs Arbeitsspeicher 16 GB LPDDR5X-7500 16 GB LPDDR5-6400 16 GB LPDDR5-6400 16 GB LPDDR5-6400

16 GB LPDDR5X-7500 Display 7 Zoll

1.920 x 1.080 Pixel

144 Hz 7 Zoll

1.920 x 1.080 Pixel

120 Hz 7 Zoll

1.920 x 1.080 Pixel

120 Hz 7,4 Zoll

1.280 x 800 Pixel

90 Hz

7 Zoll

1.920 x 1.080 Pixel

120 Hz Speicherkapazität bis zu 2 TB SSD 1 TB SSD 512 GB SSD (PCIe 4)

256 GB SSD (PCIe 4) 512 GB SSD

1 TB SSD 512 GB SSD (PCIe 4) Abmessungen 256 x 113,5 x 22,5 mm 294 x 117 x 21,2 mm 280 x 113 x 39 mm 298 x 117 x 49 mm 310 x 135 x 40 mm Gewicht 670 g 675 g 608 g 640 g 692 g Akkukapazität 50,04 Wh 53 Wh 40 Wh 50 Wh 48,5 Wh Betriebssystem Windows 11 Windows 11 Windows 11 Windows 11

Steam OS 3.0 Windows 11 Preis unbekannt 899 Euro (MSI Claw A1M-059)

749 Euro (MSI Claw A1M-036) 629,90 Euro (Ryzen Z1 Extreme)

399,00 Euro (Ryzen Z1) 569 Euro (512 GB)

679 Euro (1 TB) 849 Euro

Großen Wert will Acer auf die Bedienung gelegt haben. Zwar dient Windows 11 als Basis, die neue Acer-Game-Space-App soll die Gaming-Bibliothek und den Start von Spielen jedoch erheblich erleichtern und vollständig kompatibel zu gängigen Gaming-Plattformen sein. Hierfür gibt es für das Acer Nitro Blaze 7 sogar einen dreimonatigen PC Game Pass mit dazu. Acers erster Gaming-Handheld setzt auf Joysticks links und rechts, bietet aber auch zusätzliche Richtungs- und Aktionstasten sowie natürlich Trigger-Tasten.

Für eine gute Konnektivität sind WiFi 6E sowie zwei USB4-Schnittstellen und sogar ein microSD-Kartenleser implementiert. Die Audio-Kommunikation erfolgt über eine 3,5-mm-Klinkenbuchse oder zwei integrierte 1-W-Lautsprecher sowie zwei Mikrofone. Drahtlos lassen sich Headsets per Bluetooth 5.3 verbinden. Für die Stromversorgung unterwegs steckt ein 50,04 Wh starker Stromspeicher unter der Haube, der über ein 65 W starkes Typ-C-Netzteil geladen wird.

Wann und vor allem zu welchem Preis das Acer Nitro Blaze 7 auf den Markt kommen soll, das will Acer zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben.