Wie bereits durch zahlreiche Gerüchte bestätigt, hat ASUS zur Computex mit dem ROG Ally X eine aktualisierte Variante der bereits vorhandenen Handheld-Konsole vorgestellt. Das Update greift einige Aspekte auf, die in der ersten Version ein Kritikpunkt waren. In vielen Punkten bleibt es allerdings bei der bestehenden Hardware, was wohl der Grund dafür sein dürfte, dass ASUS die Konsole als Ally X und nicht als Ally 2 oder dergleichen bezeichnet.

Zunächst bleibt es beim Einsatz des Ryzen Z1 und Ryzen Z1 Extreme als APU. In der CPU- und GPU-Leistung wird sich somit wenig tun, wenn man denn davon absieht, dass ASUS dem Handheld nun 24 statt 16 GB an Arbeitsspeicher spendiert. Entscheidender könnte sein, dass ASUS nun auf LPDDR5X-7500 setzt. Damit steigt die Speicherbandbreite von 102,2 GB/s auf 120 GB/s, was vor allem der GPU-Leistung mit einem Plus von 20 % zu Gute kommen könnte.

Die zweite größere Neuerung betrifft den Akku. Dessen Kapazität steigt von 40 auf 80 Wh, wodurch sich die Akkulaufzeit in etwa verdoppeln sollte. Durch Änderungen am PCB und dem größeren Akku gibt es ein paar Anpassungen in der Gehäusegröße. Dieses misst nun 280 x 114 x 37 mm und damit wird der Ally X vor allem etwas dicker, während der anderen beiden Dimensionen fast beibehalten werden konnten. Das Gewicht steigt von 607 g auf 678 g. Zum Gehäuse gehört, dass ASUS die ROG Ally X nun in einem schwarzen Gehäuse anbietet.

Gegenüberstellung der mobilen Konsolen

AYANEO 2S ASUS ROG Ally ASUS ROG Ally X Valve Steam Deck OLED Chip-Design Phoenix Phoenix Phoenix Van Gogh Modell Ryzen 7 7840U Ryzen Z1 Extreme Ryzen Z1 Extreme - CPU 8x Zen 4

bis zu 5,1 GHz 8x Zen 4

bis zu 5,1 GHz 8x Zen 4

bis zu 5,1 GHz 4x Zen 2

bis zu 3,5 GHz GPU RDNA-3-Architektur

12 CUs RDNA-3-Architektur

12 CUs RDNA-3-Architektur

12 CUs RDNA-2-Architektur

8 CUs Arbeitsspeicher bis zu 64 GB LPDDR5 16 GB LPDDR5-6400 24 GB LPDDR5-7500 16 GB LPDDR5-5500

Display 7 Zoll

1.920 x 1.200 Pixel

- 7 Zoll

1.920 x 1.080 Pixel

120 Hz 7 Zoll

1.920 x 1.080 Pixel

120 Hz 7,4 Zoll

1.280 x 800 Pixel

90 Hz

Speicherkapazität bis zu 4 TB 512 GB SSD (PCIe 4)

256 GB SSD (PCIe 4) 1 TB SSD (PCIe 4) 512 GB SSD

1 TB SSD Abmessungen 264,5 x 105,5 x 21,5 mm 280 x 116,5 x 32 mm 280 x 114 x 37 298 x 117 x 49 mm Gewicht 667 g 608 g 678 g 640 g Akkukapazität 50,25 Wh 40 Wh 80 Wh 50 Wh Betriebssystem Windows 11 Windows 11 Windows 11 Windows 11

Steam OS 3.0 Preis 949 bis 1.599 US-Dollar 629,90 Euro (Ryzen Z1 Extreme)

399,00 Euro (Ryzen Z1) - 569 Euro (512 GB)

679 Euro (1 TB)

Intern hat es noch ein paar weitere Änderungen gegeben. So hat ASUS das PCB umgestaltet, so dass unter anderem die Hitzeprobleme des SD-Kartenslots umgangen werden können. Zudem ist nun Platz für eine M2.2280-SSD, was deutlich höhere Kapazitäten von bis zu 8 TB möglich macht. Ausliefern wird ASUS die ROG Ally X jedoch mit nur 1 TB, das Upgrade soll aber nutzerfreundlicher sein.

Verbessert haben will ASUS außerdem die Kühlung. Diese soll nun leiser und mit niedrigeren Temperaturen im Schnitt von 6 °C weniger agieren. Die Joysticks sollen nun für bis zu fünf Millionen Bedienzyklen ausgelegt sein, bisher waren es zwei Millionen. Neben dem SD-Kartenslot waren ausfallendende Joysticks die Hauptgründe, warum Käufer der ROG Ally die Garantie in Anspruch nehmen mussten. ASUS will die Ausfallraten in beiden Fällen deutlich zurückfahren. Die rückseitigen M-Tasten sind nun deutlich kleiner, so dass seltener versehentlich gedrückt werden dürften.

Der letzte Punkt ist, dass ASUS der ROG Ally X einen zweiten Typ-C-Anschluss spendiert. Dieser sitzt ebenfalls auf der Oberseite des Gehäuses, bietet nun allerdings Unterstützung für USB4 und Thunderbolt 4. Der bisher vorhandene Anschluss konnte nur USB 3.2 Gen2.

Auf Seiten des Zubehörs gibt es eine neue Transporttasche, die auch etwas mehr Platz für hat und beispielsweise das neue Netzteil mit einer Ausgangsleistung von 120 W aufnehmen kann. Mit diesem geladen werden kann allerdings nicht nur die ROG Ally X, sondern auch ein weiteres Gerät, denn das Netzteil verfügt über zwei Typ-C-Anschlüsse.

Die ROG Ally X soll ab Ende Juli im Handel sein. Der Preis liegt bei 799 US-Dollar.