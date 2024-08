Werbung

Mit der ZOTAC ZONE wirft jetzt auch ZOTAC seinen PC-Handheld offiziell in den Ring, der es mit dem Valve Steam Deck, der ASUS ROG Ally, dem MSI Claw oder dem AYANEO 2S aufnehmen soll. Zur Gamescom 2024 brachte man nun die finale Version, welche so seit Anfang der Woche für 849 Euro vorbestellt werden kann, mit auf die Messe nach Köln. Wir konnten während unseres Besuchs einen näheren Blick auf das Gerät werfen und es am Ende sogar für einen ersten Test mit in die Redaktion nehmen, was uns die Rückfahrt mit der Deutschen Bahn erheblich versüßte.

Auffällig ist das 7 Zoll große AMOLED-Display, das nativ mit 1.920 x 1.080 Bildpunkten auflöst, mit 120 Hz arbeitet und Spitzenhelligkeiten von bis zu 800 Nits erreichen kann. Tatsächlich überzeugt es mit sehr knackigen Farben, hohen Kontrasten und hervorragenden Schwarzwerten, wenngleich die recht großen Bildschirmränder etwas störend wirken. Spiegelungen aus dem Hintergrund konnten in der Messeumgebung recht gut durch die hohe Helligkeit ausgeglichen werden. HDR-Inhalte sind damit ebenfalls möglich.

Es ist ein Touchscreen, der Multitouchgesten unterstützt und somit die Bedienung des Windows-Geräts vereinfacht, wenn man nicht nur über die Controller spielen möchte. Anders als bei der ASUS ROG Ally X scheint dieses jedoch nicht durch ein Gorilla Glass geschützt zu sein, weswegen Käufer ein zusätzliches Schutzglas anbringen sollten.

Viele Premium-Funktionen

Das hohe Gewicht von 692 g und die im Vergleich größeren Ausmaße merkt man der ZOTAC ZONE zwar an, wirklich negativ bemerkbar machte sich das in unseren ersten Tests jedoch nicht – vor allem dann, wenn der Tester ohnehin relativ große Hände hat. Die Verarbeitung hinterlässt einen guten Eindruck, alle Ecken und Kanten des Kunststoff-Gehäuses sind abgerundet, selbst auf stärkeren Druck hin gibt das Chassis an keiner Stelle nach.

Bei den Bedienelementen integriert ZOTAC einige Funktionen, die man von teuren Premium-Controllern her kennt. So lässt sich der Hubweg über einen Schalter auf der Rückseite zweistufig einstellen, die beiden Joysticks auf der linken und rechten Seite verfügen über zusätzliche Drehschalter, die mit einem hör- und fühlbaren Klick auslösen. Letzteres gilt auch für die Schultertasten oder die Laut-Leiser-Wippe an der Oberseite.

Insgesamt liegt das Gerät angenehm in der Hand, die Haptik ist durchaus sehr gut. Die schlichte, doch recht helle Farbgebung weiß zu gefallen und wird zudem über einen RGB-Leuchtstreifen an der Rückseite aufgelockert. Diesen werden Spiele jedoch eher selten zu Gesicht bekommen.

Im Vergleich zu den ersten Geräten, die wir beispielsweise auf der Computex in Juni zu Gesicht bekommen hatten, hat ZOTAC die Webcam nun rechts oberhalb des Bildschirms platziert und die Infrarot-Technik ausgespart, womit ein Login per Gesichtserkennung von Windows Hello leider nicht mehr möglich ist. Dafür ist direkt im Ein/Ausschalter ein Fingerabdruckleser eingelassen. Ansonsten gibt es zwei Trackpads, zwei Makrotasten sowie einen Home- und eine Zone-Taste, womit man schnell wieder auf dem Windows-Desktop landet oder die eigene ZONE-Software starten kann. Letztere wird für uns jedoch erst ab Montag verfügbar sein.

Die ZOTAC ZONE kommuniziert drahtlos per WiFi 6E und Bluetooth 5.2, hat aber auch zwei USB4-Schittstellen integriert, worüber sie aufgeladen wird. Für Headsets und Kopfhörer ist ein 3,5-mm-Klinkenanschluss mit dabei. Die Soundausgabe erfolgt alternativ direkt über zwei Stereo-Lautsprecher. Im Lieferumfang sind ein 65-W-Netzteil samt USB-C-Kabel und ein Quick-Start-Guide enthalten.

Optional bietet ZOTAC eine praktische Docking-Station an, die sich theoretisch mit jedem anderen Typ-C-Gerät nutzen lässt, was durchaus gewollt ist, denn das Zusatzgerät kann so über einen cleveren Mechanisms zusammengeklappt werden, dass die Dockingstation wie jeder andere USB-Hub aussieht und quasi undercover eingesetzt werden kann. Über die Nutzung des Typ-C-Eingangs bietet das Dock einen Ethernet-, HDMI- und USB-3.2-Anschluss. Clever ist das Transport-Case, welches die ZOTAC ZONE nicht nur beim Transport schützt, sondern das auch als Aufsteller des Gerätes für den Multimedia-Konsum dienen kann. Einen Kickstand bietet der Handheld auf der Rückseite aber ebenfalls. Case und Dock werden separat für 79 und 29 Euro ab September angeboten.

Schnelle Hardware

Während die ASUS ROG Ally (X) auf einen AMD Ryzen Z1 (Extreme) setzt, gibt es bei ZOTAC ein klassisches U-Modell aus der Hawk-Point-Serie, welches jedoch identisch konfiguriert ist. Der AMD Ryzen 7 8840U bietet ebenfalls acht Zen-4-Kerne mit einem Takt von bis zu 5,1 GHz an und stellt für die 3D-Beschleunigung eine Radeon 780M mit zwölf Compute-Units auf Basis der RDNA-3-Achitektur bereit. Damit dürften sich zumindest im Vergleich zum ASUS-Modell nur geringe Leistungsunterschiede ergeben.

Auf der Gamescom und während unserer Rückfahrt konnten wir Forza Horizon 5 und Horizon Forbidden West sehr flüssig anspielen. Dazu gibt es 16 GB LPDDR5X-Arbeitsspeicher mit 7.500 MHz und eine 512 GB große SSD, welche sich laut ZOTAC recht einfach aufrüsten lassen soll. Eine Speichererweiterung ist zudem über eine microSD-Karte möglich.

Gegenüberstellung der mobilen Konsolen

AYANEO 2S ASUS ROG Ally ASUS ROG Ally X ZOTAC ZONE Valve Steam Deck OLED Chip-Design Phoenix Phoenix Phoenix Hawk Point Van Gogh Modell Ryzen 7 7840U Ryzen Z1 Extreme Ryzen Z1 Extreme Ryzen 7 8840U - CPU 8x Zen 4

bis zu 5,1 GHz 8x Zen 4

bis zu 5,1 GHz 8x Zen 4

bis zu 5,1 GHz 8x Zen 4

bis zu 5,1 GHz 4x Zen 2

bis zu 3,5 GHz GPU RDNA-3-Architektur

12 CUs RDNA-3-Architektur

12 CUs RDNA-3-Architektur

12 CUs RDNA-3-Architektur

12 CUs RDNA-2-Architektur

8 CUs Arbeitsspeicher bis zu 64 GB LPDDR5 16 GB LPDDR5-6400 24 GB LPDDR5X-7500 16 GB LPDDR5X-7500 16 GB LPDDR5-5500

Display 7 Zoll

1.920 x 1.200 Pixel

- 7 Zoll

1.920 x 1.080 Pixel

120 Hz 7 Zoll

1.920 x 1.080 Pixel

120 Hz 7 Zoll

1.920 x 1.080 Pixel

120 Hz 7,4 Zoll

1.280 x 800 Pixel

90 Hz

Speicherkapazität bis zu 4 TB 512 GB SSD (PCIe 4)

256 GB SSD (PCIe 4) 1 TB SSD (PCIe 4) 512 GB SSD (PCIe 4) 512 GB SSD

1 TB SSD Abmessungen 264,5 x 105,5 x 21,5 mm 280 x 116,5 x 32 mm 280 x 114 x 37 mm 310 x 135 x 40 mm 298 x 117 x 49 mm Gewicht 667 g 608 g 678 g 692 g 640 g Akkukapazität 50,25 Wh 40 Wh 80 Wh 48,5 Wh 50 Wh Betriebssystem Windows 11 Windows 11 Windows 11 Windows 11 Windows 11

Steam OS 3.0 Preis 949 bis 1.599 US-Dollar 629,90 Euro (Ryzen Z1 Extreme)

399,00 Euro (Ryzen Z1) 899 Euro 849 Euro 569 Euro (512 GB)

679 Euro (1 TB)

Erster Test kommt bald

Für die Stromversorgung unterwegs steckt ein 48,5 Wh starker Stromspeicher, welche in etwa auf dem Niveau des Valve Steam Deck OLED liegt, gegenüber die ASUS ROG Ally X aber auch nur rund die Hälfte an Kapazität zu bieten hat. Die ASUS ROG Ally X kommt als zweite Version gerade jedoch erst auf den Markt. Erste Einschätzungen zur Akkulaufzeit werden wir in den kommenden Tagen nach unseren ausführlichen Tests nachliefern. Der erste Eindruck der ZOTAC ZONE weiß jedenfalls schon einmal zu gefallen.

